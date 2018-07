Beach volley, World Tour 2018 Agadir, Tokyo, Mersin. Vanni/Di Stefano già fuori a Tokyo. Quanta Italia ad Agadir e Mersin: torna Orsi Toth

Ancora una settimana densa di appuntamenti per l’Italbeach in giro per il mondo. Lupo/Nicolai riposano dopo le fatiche di Gstaad e la delusione europea, così come Rossi/Caminati, in campo femminile Traballi e Puccinelli danno la caccia ad un risultato di prestigio all’Europeo Under 22 a Jurmala e torna, due anni dopo l’ultimo torneo assieme la coppia Menegatti/Orsi Toth e, tutto sommato, non c’è niente da festeggiare. Si chiude un episodio che ha ancora tantissimi lati oscuri, torna una coppia che avrebbe potuto regalare e regalarsi tante soddisfazioni negli ultimi due anni e la speranza è di festeggiare da qui in poi i risultati sul campo e di rivedere un’Italia finalmente competitiva a livello femminile dopo le troppe batoste delle ultime due stagioni.

TOKYO

La prima eliminazione è arrivata questa mattina per l’Italia del beach volley ed è quella di Vanni e Di Stefano che avevano tentato l’avventura nelle sparute qualificazioni di Tokyo, sulla sabbia che sarà olimpica fra due anni,. In pochi, tra le star mondiali, hanno affrontato questo lungo viaggio a cavallo tra i due Major Series di Gstaad e Vienna e, per le coppie del Vecchio Continente, del Campionato Europeo. Spazio, dunque, come a Haiyang, per le seconde linee di lusso. Vanni/Di Stefano hanno sfiorato il colpaccio nell’unico turno di qualificazione contro i francesi Di Giantommaso/Silvestre che si sono imposti 2-1 (24-22, 17-21, 15-9) al termine di un match tiratissimo nel quale gli azzurri hanno mollato solo nel tie break.

Qualificazioni maschili: Seidl/Waller (Aut)-Bye, Shiratori/Ageba (Jpn)-Kopp/Hoey (Can) 2-1 (25-23, 17-21, 15-6), Wheelan/MacNeil (Can)-Murakami/Kurasaka (Jpn) 2-0 (21-15, 21-16), Di Giantommaso/Silvestre (Fra)-Vanni/Di Stefano (Ita) 2-1 (24-22, 17-21, 15-9), Urlu/Mermer (Tur)-Onodera/Shibata (Jpn) 2-0 (21-17, 21-18), Trummer/Friedl (Aut)-Shoji/Ikeda (Jpn) 2-0 (21-12, 21-18), Li Zhuoxin/Zhou (Chn)-Hatabe/Tsuchiya (Jpn) 1-2 (20-22, 21-19, 11-15), Budinger/Rosenthal (Usa)-Inoue/Nagai (Jpn) 2-0 (21-10, 21-19),

Semifinali gironi maschili. Pool A: Ahmed Tijan/Cherif (Qat)-Koshikawa/Kurokawa (Jpn), Budinger/Rosenthal (Usa)-Zemljak/Pokeršnik (Slo). Pool B: Kolaric/Basta (Srb)-Hatabe/Tsuchiya (Jpn), Kissling/Zandbergen (Sui)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn). Pool C: Bergmann/Harms (Ger)-Shiratori/Ageba (Jpn), Gao/Li (Chn)-Durant/Schumann (Aus). Pool D: Patterson/Slick (Usa)-Hasegawa/Shimizu (Jpn), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Berntsen/Mol (Nor). Pool E: Walkenhorst/Winter (Ger)-Trummer/Friedl (Aut), Ermacora/Pristauz (Aut)-Nurminen/Siren (Fin). Pool F: Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)-Wheelan/MacNeil (Can), Seidl/Waller (Aut)-Nuttanon/Sedtawat (Tha). Pool G: Grimalt E./Grimalt (Chi)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra), Kolinske/Evans (Usa)-Surin/Adisorn (Tha).

Qualificazioni femminili: Thibodeau/Witt (Usa)-Ishitsubo/Shiba (Jpn) 2-0 (21-17, 21-15)

Semifinali gironi femminili. Pool A: Murakami/Ishii (Jpn)-Thibodeau/Witt (Usa), Placette/Richard (Fra)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol). Pool B: Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Coelho/Paquete (Por), Radarong/Udomchavee (Tha)-Nagata/Kumada (Jpn). Pool C: Wang/Xia (Chn)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut), Lunde/Ulveseth (Nor)-Wang/Zeng (Chn). Pool D: Fendrick/Sponcil (Usa)-Sider/Lapointe (Can), Kusano/Take (Jpn)-Mersmann/Tillmann (Ger). Pool E: Flint/Day (Usa)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn), Lobato/Amaranta (Esp)-Michelle/Erika (Par). Pool F: Lahti/Parkkinen (Fin)-Fröhlich/Seeber (Ger), Suzuki/Murakami (Jpn)-Kjølberg/Hjortland (Nor). Pool G: Futami/Hasegawa (Jpn)-Jupiter/Chamereau (Fra), Pollock/Dowdy (Usa)-Gordon/Bukovec (Can). Pool H: Mizoe/Hashimoto (Jpn)-McNamara/McNamara (Can), Bell/Ngauamo (Aus)-Numwong/Hongpak (Tha).

AGADIR

Tanta Italia già in tabellone principale nel torneo 2 Stelle sulla sabbia marocchina nel primo e unico torneo del World Tour in Africa. In campo maschile Abbiati/Andreatta tenteranno di confermare quanto di buono mostrato nel Major Series di Gstaad, chiuso al nono posto. In qualificazione partiranno Benzi e Spirito, reduce dall’oro nell’indoor ai Giochi del Mediterraneo con la nazionale azzurra.

In campo femminile fari puntati su Viktoria Orsi Toth che torna dopo due anni di stop per il caso doping che precedette le Olimpiadi di Rio. in coppia con Marta Menegatti ed è subito in tabellone principale assieme a Barboni e Costantini che puntano ad un risultato di prestigio, così come Gradini e Scampoli che partono da qualificazioni tutto sommato abbordabili in programma domani.

MERSIN

Torneo 1 Stella sulla sabbia turca con una sola coppia italiana al via nel torneo femminile, Ferraris/Michieletto che affronteranno un avversario tutt’altro che malleabile nell’unico turno di qualificazione: le giapponesi Matsuyama/Wada.

Qualificazioni maschili: Ertl/Baldauf (Aut)-Winner Nishizawa/Kojima (Jpn)-Boermans/Haanappel (Ned), Williams/Govender (Rsa)-Potola/Pala (Cze), Oláh/Benkö (Hun)-Ulutas/Eryilmaz (Tur), Gavrilov/Milic (Srb)-Gala/Kufa (Cze)

Qualificazioni femminili: Dostalova/Komarkova (Cze)-Bye, Matsuyama/Wada (Jpn)-Ferraris/Michieletto (Ita), Lodej/Duda (Pol)-Petrosanu/Corcoz (Rou), Bye-Sittig/Pierangeli (Rsa)