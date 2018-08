Beach volley, World Tour 2018 Finali Amburgo. Mol/Sorum imbattibili: è Norwegian Power anche in Germania

Non c’è storia. I norvegese Mol e Sorum sono i grandi dominatori della stagione 2018. La coppia norvegese, dopo i Major Series di Gstaad e Vienna e l’Europeo olandese, si aggiudica anche le Finali del World Tour ad Amburgo, compiendo una vera e propria impresa titanica. Mai prima d’ora, infatti, una coppia era riuscita ad aggiudicarsi tre dei quattro tornei più importanti della stagione da quando è stato istituito il nuovo sistema di classificazione delle tappe del circuito mondiale.

Mol/Sorum hanno battuto in finale 2-0 (21-19, 21-17) i sorprendenti polacchi Bryl/Fijalek che avevano demolito la resistenza dei connazionali Kantor/Losiak in semifinale con un netto 2-0 (21-17, 21-15), mentre Mol/Sorum avevano dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione 2-1 (21-16, 16-21, 15-9) dell’altra coppia giovane di grandi prospettive, i tedeschi Thole/Wickler. Terzo gradino del podio per Kantor/Losiak che nella finale per il terzo posto hanno sconfitto 2-1 (19-21, 21-15, 15-13) in rimonta i padroni di casa Thole/Wickler.

In campo femminile le australiane Clancy/Artacho del Solar e Maria Antonelli/Carol hanno vinto i due gironi, entrando direttamente nelle semifinali, raggiunte poi anche da Hermannova/Slukova e Agatha/Duda che si sono aggiudicate i due quarti di finale, estromettendo così dalla top four due super potenze come Germania e Canada.

Così i risultati del girone A femminile: Sude/Laboureur (Ger)-Hughes/Summer (Usa) 1-2 (21-14, 19-21, 8-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Bansley/Wilkerson (Can) 0-2 (17-21, 16-21), Bansley/Wilkerson (Can)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (21-19, 21-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Hughes/Summer (Usa) 2-0 (24-22, 21-18), Sude/Laboureur (Ger)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (24-22, 21-19), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-1 (21-14, 16-21, 15-8), Hughes/Summer (Usa)-Bansley/Wilkerson (Can) 1-2 (20-22, 21-14, 10-15), Sude/Laboureur (Ger)-Bansley/Wilkerson (Can) 2-0 (21-19, 21-13), Sude/Laboureur (Ger)-Maria Antonelli/Carol (Bra) 0-2 (21-23, 17-21), Hughes/Summer (Usa)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (21-15, 24-22)

Così i risultati del girone B femminile: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus) 0-2 (16-21, 19-21), Agatha/Duda (Bra)-Schneider/Bieneck (Ger) 2-1 (19-21, 21-17, 17-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus) 2-1 (21-18, 19-21, 16-14), Agatha/Duda (Bra)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 2-0 (21-19, 21-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Schneider/Bieneck (Ger) 2-1 (20-22, 21-13, 15-12), Agatha/Duda (Bra)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus) 0-2 (18-21, 12-21), Schneider/Bieneck (Ger)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 0-2 (19-21, 17-21), Hermannova/Slukova (Cze)-Humana-Paredes/Pavan (Can) 0-2 (17-21, 19-21), Hermannova/Slukova (Cze)-Agatha/Duda (Bra) 1-2 (16-21, 21-19, 13-15), Schneider/Bieneck (Ger)-Artacho Del Solar/Clancy (Aus) 0-2 (15-21, 20-22).

Quarti di finale femminili: Sude/Laboureur (Ger)-Agatha/Duda (Bra) 1-2 (21-12, 14-21, 9-15), Bansley/Wilkerson (Can)-Hermannova/Slukova (Cze) 1-2 (15-21, 21-17, 7-15)

Semifinali femminili: Agatha/Duda (Bra)-Maria Antonelli/Carol (Bra), Artacho Del Solar/Clancy (Aus)-Hermannova/Slukova (Cze).