Beach volley, World Tour 2018 Finali Amburgo. Agatha/Duda riportano in alto il Brasile

Sono Agatha/Duda le regine del World Tour. La coppia carioca regala così un sorriso al Brasile in una stagione piuttosto avara di soddisfazioni per il beach volley verde-oro, soprattutto al maschile. Nella giornata conclusiva delle Finali di Amburgo Agatha/Duda si sono imposte in semifinale 2-0 (31-29, 21-18) nel derby carioca contro le connazionali Maria Antonelli/Carol al termine di una sfida spettacolare. Nell’altra semifinale grande prestazione delle ceche Hermannova/Slukova, ultimo baluardo di un’Europa non brillantissima in questa stagione, che hanno sconfitto le australiane Clancy/Artacho del Solar al termine di un match dai due volti con il punteggio di 2-1 (13-21, 21-19, 17-15) con emozioni a non finire nel tie break.

Nella finalissima Agatha/Duda non lasciano scampo a Hermannova/Slukova con qualche sussulto solo nel finale e vincono 2-0 (21-15, 21-19) al termine di un match a senso unico. Terzo gradino del podio per Clancy/Artacho del Solar che chiudono una stagione fantastica (quattro vittorie e sei podi nel World Tour) superando 2-1 (21-15, 19-21, 15-8) le brasiliane Maria Anotnelli/Carol nella sfida che valeva il bronzo.