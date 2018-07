Beach Volley, Europeo 2018 Olanda. Rossi/Caminati: partenza falsa. Strada in salita per la seconda fase

Enrico Rossi e Marco Caminati escono sconfitti (2-1) dalla prima sfida dell’Europeo ad Apeldoorn in Olanda contro i padroni di casa Boehlè/Van de Velde. Una prova nettamente al di sotto dei loro standard costa carissima ai due azzurri che ora si trovano a rincorrere per conquistare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Non basta il carattere al binomio romagnolo per conquistare un successo ampiamente alla portata: la mancanza di continuità di rendimento e la scarsa efficacia in certi frangenti nella fase cambio palla penalizza Rossi e Caminati che, da qualche tempo, hanno perso sicurezza e tranquillità, aspetti che si ripercuotono anche sulla qualità di gioco.

Gli olandesi partono bene, sulle ali dell’entusiasmo e si portano avanti 16-13. Un buon turno di battuta di Caminati riporta sotto la coppia italiana (16-16) ma nel finale del set qualche errore di troppo costa caro a Rossi/Caminati che si fermano a quota 18. Nel secondo set la reazione degli azzurri arriva puntuale. Sembra tutto già scritto quando gli italiani si portano sul 12-7 ma ancora una volta la “macchina azzurra” si inceppa e gli olandesi, pur senza strafare, si avvicinano lentamente fino ad agganciare i rivali a quota 17 e ad andare a servire due match ballo sul 20-18. Qui esce il carattere di Rossi/Caminati che annullano ben sei match ball agli avversari prima di trovare il tocco di prima intenzione di Caminati che regala loro il pareggio: 31-29.

La partita degli italiani finisce qui perchè l’avvio del tie break è un campionario di errori e di attacchi scarsamente efficaci e Boehlè/Van de Velde ne approfittano per portarsi sul 9-4. A quel punto agli olandesi basta mantenere il cambio palla per andare a servire sul 14-7 e chiudere con il punteggio di 15-9 con la standing ovation del pubblico di casa. Rossi/Caminati torneranno in campo martedì alle 15 contro gli svizzeri Heidrich/Gerson e il 19 luglio alle 12 contro i polacchi Kantor/Losiak.