Beach volley, Europei 2018. L’Olanda festeggia con Keizer/Meppelink. Domani le finali maschili: Mol/Sorum vogliono ripetere Gstaad

E’ festa grande in Olanda per il terzo titolo continentale al femminile conquistato sulla sabbia di casa. A trionfare sono state Sanne Keizer e Madelein Meppelink che conquistano il loro secondo alloro europeo e la curiosità è che la prima volta per entrambe è stato in coppia con Van Iersel: nel 2012 per Keizer e nel 2014 per Meppelink. Un cerchio che si chiude grazie al successo 2-0 (21-16, 26-24) in finale con le sorprendenti svizzere Betschart/Huberli, protagoniste, come le olandesi, di un torneo nettamente al di sopra delle aspettative della vigilia. Terzo gradino del podio per le ceche Hermannova/Slukova che hanno superato 2-0 (21-18, 21-16) le spagnole Liliana/Elsa.

Così le semifinali: Keizer/Meppelink (Ned)-Hermannova/Slukova (Cze) 2-1 (20-22, 21-17, 15-12), Betschart/Huberli (Sui)-Liliana/Elsa (Esp) 2-1 (14-21, 23-21, 15-13).

In campo maschile, invece, non sarà festa grande per l’Olanda che perde nei quarti di finale le due coppie ancora in corsa per la vittoria. Tre dei quattro binomi semifinalisti sono gli stessi del Major Series di Gstaad: all’appello mancano solo Lupo/Nicolai che in Svizzera una settimana fa hanno chiuso sul terzo gradino del podio e al loro posto c’è la coppia russa Semenov/Leshukov, non certo una grande sorpresa visti i buoni risultati di questa stagione. Nella prima semifinale i russi affronteranno i lettoni Samoilovs/Smedins e nella seconda saranno di fronte i norvegesi Mol/Sorum e gli spagnoli Herrera/Gavira nella riedizione della finale di Gstaad, vinta nettamente dagli scandinavi.

Ottavi di finale uomini: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Krou/Aye (Fra) 2-0 (24-22, 21-15), Smedins/Samoilovs (Lat)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 2-0 (21-19, 21-18), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-1 (21-17, 16-21, 15-12), Semenov/Leshukov (Rus)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-0 (22-20, 21-12), Kantor/Losiak (Pol)-Varenhorst/Bouter (Ned) 1-2 (21-15, 16-21, 10-15), Mol/Sørum (Nor)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 2-1 (21-18, 19-21, 15-11), Herrera/Gavira (Esp)-Fijalek/Bryl (Pol) 2-0 (21-19, 21-16), Beeler/Krattiger (Sui)-Plavins/Tocs (Lat).2-1 (15-21, 21-19, 16-14).

Quarti di finale uomini: Smedins/Samoilovs (Lat)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-1 (13-21, 22-20, 15-10), Semenov/Leshukov (Rus)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 2-0 (26-24, 21-17), Mol/Sørum (Nor)-Varenhorst/Bouter (Ned) 2-1 (13-21, 21-16, 15-11), Beeler/Krattiger (Sui)-Herrera/Gavira (Esp) 0-2 (19-21, 18-21)

Semifinali uomini: Smedins/Samoilovs (Lat)-Semenov/Leshukov (Rus), Mol/Sørum (Nor)-Herrera/Gavira (Esp)