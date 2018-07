Beach volley, Europei 2018 Olanda. Mol/Sorum non si fermano più: il titolo europeo in Norvegia 21 anni dopo Riccione

Torna in Norvegia 21 anni dopo la finale tutta norvegese il titolo europeo del beach volley maschile. A Riccione nel 1997 furono Høidalen/Kjemperud a conquistare il successo europeo battendo i compagni Kvalheim/Maaseide, oggi a The Hague Mol/Sorum hanno riportato in Scandinavia il titolo al termine di due settimane che hanno cambiato la vita alla giovane coppia (44 anni in due) norvegese.

Mol/Sorum hanno vinto la finale contro un’altra delle coppie più attese della vigilia, i lettoni Samoilovs/Smedins che hanno disputato la quarta finale europea della carriera, subendo la terza sconfitta (le altre due contro Lupo/Nicolai). I norvegesi si sono imposti 2-0 (21-17, 21-13) in una finale a senso unico, ribabendo la loro superiorità attuale come era successo in semifinale quando avevano ottenuto la seconda vittoria consecutiva (dopo quella nella finale di Gstaad) contro gli spagnoli Herrera/Gavira, sconfitti 2-0 (21-19, 21-16). Nell’altra semifinale Samoilovs/Smedins avevano sconfitto 2-0 (21-15, 21-15) i russi Semenov/Leshukov.

Nella finale per il terzo posto la vittoria è andata a Herrera/Gavira che hanno sconfitto 2-1 (21-17, 13-21, 15-12) Semenov/Leshukov.