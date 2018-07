Beach volley, Europei 2018 Olanda. Dopo l’Italia scompare anche la Germania: clamorosa debacle delle coppie tedesche al femminile

L’Europeo in Olanda, dopo l’Italia, respinge anche la Germania e dunque le due nazioni che lo scorso avevano festeggiato sulla sabbia di Jurmala (Italia al maschile e Germania al femminile) sono fuori dalla lotta per il podio del torneo continentale in programma in Olanda ed è un risultato clamoroso se si considera che, in campo femminile, la Germania dal 2007 (negli ultimi dodici anni) a oggi solo un anno non è riuscita a salire sul podio e per ben cinque volte aveva vinto l’oro europeo.

Ad abbandonare il torneo nei quarti di finale sono state Bieneck/Schneider, sconfitte al termine di una vera e propria battaglia dalle svizzere Betschart/Huberli e le “solite” discontinue Laboureur/Sude che ancora una volta non hanno retto la pressione e sono uscite prima della final four per mano delle spagnole Liliana/Elsa. Nell’altra semifinale le ceche Hermannova/Slukova e le olandesi Keizer/Meppelink per quella che, sulla carta, potrebbe essere considerata una finale anticipata.

In campo maschile si profila all’orizzonte un quarto di finale che può considerarsi una sorta di finale anticipata tra i lettoni Samoilovs/Smedins, una delle coppie più in forma del momento e i padroni di casa Brouwer/Meeuwsen: queste sono le prime due coppie qualificate per i quarti di finale. Domani nel primo pomeriggio si completerà il programma degli ottavi, poi in serata si disputeranno i quarti maschili.

Sedicesimi di finale uomini: Doppler/Horst (Aut)-Krou/Aye (Fra) 1-2 (29-27, 15-21, 8-15), Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 1-2 (14-21, 21-18, 8-15) Heidrich/Gerson (Sui)-Nicolai/Lupo (Ita) 2-1 (21-19, 21-23, 15-12), Perusic/Schweiner (Cze)-Boehlé/van de Velde (Ned) 2-1 (21-13, 15-21, 15-11), Varenhorst/Bouter (Ned)-Bergmann/Harms (Ger) 2-1 (21-15, 19-21, 15-13), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Berntsen/Mol (Nor) 2-1 (14-21, 26-24, 17-15), Fijalek/Bryl (Pol)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (21-12, 21-12), Plavins/Tocs (Lat)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 2-0 (21-14, 21-14).

Ottavi di finale uomini: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Krou/Aye (Fra) 2-0 (24-22, 21-15), Smedins/Samoilovs (Lat)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 2-0 (21-19, 21-18), 16:45 Rotterdam Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Heidrich/Gerson (Sui), 15:45 Rotterdam Semenov/Leshukov (Rus)-Perusic/Schweiner (Cze), 13:00 Apeldoorn Kantor/Losiak (Pol)-Varenhorst/Bouter (Ned), 12:00 Apeldoorn Mol/Sørum (Nor)-Koekelkoren/van Walle (Bel), 13:15 Utrecht Herrera/Gavira (Esp)-Fijalek/Bryl (Pol), 14:15 Utrecht Beeler/Krattiger (Sui)-Plavins/Tocs (Lat).

Quarti di finale donne: Lobato/Amaranta (Esp)-Keizer/Meppelink (Ned) 0-2 (10-21, 17-21), Ukolova/Birlova (Rus)-Hermannova/Slukova (Cze) 0-2 (13-21, 17-21), Betschart/Hüberli (Sui)-Bieneck/Schneider (Ger) 2-1 (18-21, 21-11, 15-12), Liliana/Elsa (Esp)-Laboureur/Sude (Ger) 2-0 (21-23, 22-20, 15-10)

Semifinali donne: Keizer/Meppelink (Ned)-Hermannova/Slukova (Cze), Betschart/Hüberli (Sui)-Liliana/Elsa (Esp)