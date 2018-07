Beach volley, Europei 2018 Olanda. Svizzera stregata: Lupo/Nicolai già fuori. Italia cancellata dalla rassegna continentale

L’Olanda, evidentemente, non porta benissimo ai colori azzurri. Fallimentare fu la spedizione azzurra da queste parti ai Mondiali 2015, addirittura peggio sono andate le cose per la Nazionale italiana al campionato europeo itinerante nel paese dei mulini a vento, che torna a casa con due diciassettesimi posti e un venticinquesimo.

Gli ultimi a uscire di scena sono i campioni “uscenti” Paolo Nicolai e Daniele Lupo che vedono svanire già ai sedicesimi di finale il sogno di centrare uno storico tris consecutivo (sarebbe stata la quarta vittoria) ai campionati Europei. Ad estrometterli anzitempo dalla kermesse europea sono stati, tanto per cambiare, due svizzeri, Heidrich/Gerson con la nazionale elvetica che ha completato l’opera risultando praticamente letale ai colori italiani all’Europeo olandese.

Lupo/Nicolai sono apparsi poco brillanti e poco reattivi: la condizione non ottimale ha presentato il conto dopo una settimana dispendiosa di energie mentali e fisiche come quella scorsa a Gstaad e alla fine gli azzurri non hanno avuto le forze per contrastare fino in fondo la coppia svizzera che ha avuto nella fase cambio palla il suo punto di forza ed ha vinto 2-1. Nel primo set, dopo un buon avvio degli azzurri, Heidrich e Gerson invertono l’inerzia e scattano avanti 14-12. Gli svizzeri mantengono il vantaggio, anzi lo incrementano fino al 19-16, poi gli azzurri provano la rimonta disperata, fermandosi sul 20-19 quando il cambio palla di Heidrich non lascia scampo ai rivali (21-19).

Nel secondo set gli azzurri sembrano sciogliersi quando si portano avanti 16-14 ma arriva immediato il break del pareggio degli elvetici. Si gioca punto a punto e Nicolai riesce a mettere a terra il pallone del 23-21. Nel tie break gli svizzeri prendono il largo nella parte centrale (11-8) e non si fanno più raggiungere andando a vincere con il punteggio di 15-12: saranno loro ad affrontare i russi Styoyanovskiy/Velichko con i quarti di finale in palio.

Si tratta della prima volta negli ultimi cinque anni senza una coppia italiana in finale nel torneo maschile del campionato Europeo: tre volte, vincendola, Lupo/Nicolai avevano raggiunto l’atto conclusivo nel campionato continentale (2014, 2016 e 2017), mentre nel 2015 furono finalisti Ranghieri/Carambula, sconfitti da Samoilovs/Smedins.

Sedicesimi di finale uomini: Doppler/Horst (Aut)-Krou/Aye (Fra) 1-2 (29-27, 15-21, 8-15), Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 1-2 (14-21, 21-18, 8-15) Heidrich/Gerson (Sui)-Nicolai/Lupo (Ita) 2-1 (21-19, 21-23, 15-12), Perusic/Schweiner (Cze)-Boehlé/van de Velde (Ned), 18:00 Apeldoorn Varenhorst/Bouter (Ned)-Bergmann/Harms (Ger), 17:00 Apeldoorn Koekelkoren/van Walle (Bel)-Berntsen/Mol (Nor), 17:00 Utrecht Fijalek/Bryl (Pol)-Giginoglu/Gögtepe (Tur), 18:00 Utrecht Plavins/Tocs (Lat)-Sivolap/Yarzutkin (Rus),

Ottavi di finale donne: Keizer/Meppelink (Ned)-Vergé-Dépré/Vergé-Dépré (Sui) 2-0 (21-16, 21-14), Behrens/Ittlinger (Ger)-Lobato/Amaranta (Esp) 0-2 (17-21, 17-21), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Hermannova/Slukova (Cze) 0-2 (10-21, 11-21), Sinnema/Bloem (Ned)-Ukolova/Birlova (Rus) 12(18-21, 21-18, 8-15), Bieneck/Schneider (Ger)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 2-0 (21-17, 21-19), Betschart/Hüberli (Sui)-Borger/Kozuch (Ger) 2-0 (21-16, 21-9), Stubbe/van Iersel (Ned)-Laboureur/Sude (Ger) 0-2 (20-22, 25-27), Liliana/Elsa (Esp)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 2-0 (21-14, 21-13),

Quarti di finale donne: 19:45 Rotterdam Lobato/Amaranta (Esp)-Keizer/Meppelink (Ned), 18:30 The Hague Ukolova/Birlova (Rus)-Hermannova/Slukova (Cze), 20:45 Utrecht Betschart/Hüberli (Sui)-Bieneck/Schneider (Ger), 20:45 Apeldoorn Liliana/Elsa (Esp)-Laboureur/Sude (Ger)