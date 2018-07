Beach volley, Europei 2018 Olanda. L’Italia perde due pezzi. Biscottone letale tra Svizzera e Olanda

L’Italia nel giro di un paio d’ore perde due delle sue tre coppie al Campionato Europeo. Menegatti e Giombini chiudono al 17mo posto l’ultima avventura assieme, per mano delle sorelle svizzere Vergè-Deprè, mentre Rossi e Caminati escono dal torneo maschile a causa del temuto “biscottone” fra Boehlè/Van de Velde e Heidrich/Gerson, che, guarda caso, chiudono l’ultimo match del girone con il risultato che serviva per superare entrambi il primo turno.

Nei sedicesimi di finale si ferma la corsa di Menegatti/Giombini che avevano iniziato benissimo la loro avventura europea e l’hanno chiusa con un risultato al di sotto delle aspettative e delle loro possibilità. A superare in due set le azzurre sono state le sorelle svizzere Anouk e Zoe Vergè-Deprè, unite per l’occasione a causa dell’infortunio di Heidrich. Le elvetiche si sono imposte 2-0 con un doppio 21-18 e la porzione di stagione che ha visto Menegatti e Giombini giocare in coppia si chiude qui. Da Agadir in poi Marta Menegatti torna a giocare con Viktoria Orsi Toth che da ieri ha scontato la squalifica per doping e può tornare a disputare tornei a qualsiasi livello.

Molto più dolorosa l’eliminazione di Rossi e Caminati, sopattutto per come è arrivata. La coppia italiana, nonostante una buona prestazione, non riesce a strappare punti al binomio polacco Kantor/Losiak, che chiude il girone a punteggio pieno. I polacchi si impongono 2-0 con un doppio 21-19 e a quel punto Heidrich/Gerson e Boehlè/Van de Velde che devono scendere in campo nella partita successiva sanno esattamente quale differenza punti serve a loro per mettersi alle spalle Rossi e Caminati. Niente calcoli? Assolutamente no. I calcoli si fanno, eccome ed ecco che arriva il tanto temuto 2-0 (21-19, 21-16) per gli svizzeri che estromette la coppia italiana. E’ chiaro che, senza gli alti e bassi della prima sfida con gli olandesi, senza il black out nel primo set con gli svizzeri, senza la sconfitta odierna contro i polacchi, si sarebbe scritta un’altra storia per gli azzurri e sono state le due sconfitte subite la causa principale di un 25mo posto che è deludente, ma uscire così fa veramente tanto male.

Alle 17.30 in campo Lupo e Nicolai per una sorta di spareggio con Perusic/Schweiner. Gli azzurri, a meno di un crollo epocale, sono praticamente qualificati ma con un successo potrebbero aspirare anche alla qualificazione diretta agli ottavi come primi dei girone dopo il 2-1 di Kolaric/Basta su Beeler/Krattiger.

TORNEO MASCHILE

Pool H

Varenhorst/Bouter (Ned)-Krou/Aye (Fra) 2-0 (21-9, 21-14), Herrera/Gavira (Esp)-Winter/Hörl (Aut) 2-1 (16-21, 21-15, 15-7), Varenhorst/Bouter (Ned)-Winter/Hörl (Aut) 2-0 (21-19, 21-18), Herrera/Gavira (Esp)-Krou/Aye (Fra) 2-0 (21-14, 21-19), Krou/Aye (Fra)-Winter/Hörl (Aut) 2-0 (21-16, 21-17).

18:30 Utrecht Herrera/Gavira (Esp)-Varenhorst/Bouter (Ned)

Pool G

Fijalek/Bryl (Pol)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21-11, 21-17), Smedins/Samoilovs (Lat)-Bergmann/Harms (Ger) 2-1(21-13, 11-21, 15-12).Fijalek/Bryl (Pol)-Bergmann/Harms (Ger) 2-0 (21-15, 21-17),

Smedins/Samoilovs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21-16, 22-20), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Bergmann/Harms (Ger) 1-2 (14-21, 21-19, 11-15), Smedins/Samoilovs (Lat)-Fijalek/Bryl (Pol) 2-0 (21-16, 21-18)

Pool F

Plavins/Tocs (Lat)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-13, 21-15), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Dumek/Bercik (Cze) 2-0 (21-12, 21-15), Plavins/Tocs (Lat)-Dumek/Bercik (Cze) 2-0 (21-15, 21-12), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-17, 21-19)

17:30 Rotterdam Berntsen/Mol (Nor)-Dumek/Bercik (Cze)

18:30 Rotterdam Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Plavins/Tocs (Lat)

Pool E

Mol/Sørum (Nor)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-10, 21-18), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 0-2 (17-21, 19-21), Mol/Sørum (Nor)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 2-0 (21-10, 21-15), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra) 2-1 (21-18, 14-21, 15-13)

17:30 Apeldoorn Sivolap/Yarzutkin (Rus)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)

18:30 Apeldoorn Krasilnikov/Liamin (Rus)-Mol/Sørum (Nor)

Pool D

Caminati/Rossi (Ita)-Boehlé/van de Velde (Ned) 1-2 (18-21, 31-29, 9-15), Kantor/Losiak (Pol)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-0 (21-14, 21-16), Heidrich/Gerson (Sui)-Caminati/Rossi (Ita) 1-2 (21-18, 17-21, 12-15), Kantor/Losiak (Pol)-Boehlé/van de Velde (Ned) 2-1 (14-21, 23-21, 15-11), Heidrich/Gerson (Sui)-Boehlé/van de Velde (Ned) 2-0 (21-19, 21-16), Kantor/Losiak (Pol)-Caminati/Rossi (Ita) 2-0 (21-19, 21-19).

Pool C

Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (15-21, 19-21), Doppler/Horst (Aut)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-0 (21-13, 21-11), Prudel/Szalankiewicz (Pol)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-1 (19-21, 21-15, 15-10), Doppler/Horst (Aut)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (19-21, 17-21), Semenov/Leshukov (Rus)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-0 (21-12, 21-12), Doppler/Horst (Aut)-Prudel/Szalankiewicz (Pol) 2-1 (27-25, 15-21, 15-8)

Pool B

Kujawak/Rudol (Pol)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 0-2 (14-21, 12-21), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (25-23, 21-19), Kujawak/Rudol (Pol)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 0-2 (17-21, 17-21), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 2-0 (21-16, 21-12)

17:30 The Hague Koekelkoren/van Walle (Bel)-Giginoglu/Gögtepe (Tur)

18:30 The Hague Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Kujawak/Rudol (Pol)

Pool A

Perusic/Schweiner (Cze)-Beeler/Krattiger (Sui) 0-2 (16-21, 14-21), Nicolai/Lupo (Ita)-Kolaric/Basta (Srb) 2-0 (21-13, 21-16), Perusic/Schweiner (Cze)-Kolaric/Basta (Srb) 2-1 (18-21, 21-13, 15-10), Nicolai/Lupo (Ita)-Beeler/Krattiger (Sui) 1-2 (21-16, 18-21, 9-15), Beeler/Krattiger (Sui)-Kolaric/Basta (Srb) 1-2 (21-14, 17-21, 13-15)

17:30 Utrecht Nicolai/Lupo (Ita)-Perusic/Schweiner (Cze)

TORNEO FEMMINILE

POOL H

Kholomina/Makroguzova (Rus)-Bocharova/Voronina (Rus) 2-0 (21-8, 21-10), Stubbe/van Iersel (Ned)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 2-0 (21-18, 21-18), Kholomina/Makroguzova (Rus)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 1-2 (15-21, 21-18, 12-15), Stubbe/van Iersel (Ned)-Bocharova/Voronina (Rus) 2-0 (21-17, 21-17), Bocharova/Voronina (Rus)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 0-2 (20-22, 17-21), Stubbe/van Iersel (Ned)-Kholomina/Makroguzova (Rus) 2-0 (21-18, 21-14)

Pool G

Ulveseth/Lunde (Nor)-Ukolova/Birlova (Rus) 1-2 (9-21, 21-19, 13-15), Borger/Kozuch (Ger)-Behrens/Ittlinger (Ger) 2-0 (21-19, 21-16), Behrens/Ittlinger (Ger)-Ulveseth/Lunde (Nor) 2-1 (21-14, 20-22, 15-13), Borger/Kozuch (Ger)-Ukolova/Birlova (Rus) 1-2 (14-21, 21-18, 11-15), Behrens/Ittlinger (Ger)-Ukolova/Birlova (Rus) 2-0 (21-15, 21-14), Borger/Kozuch (Ger)-Ulveseth/Lunde (Nor) 2-0 (21-15, 21-12).

Pool F

Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Dabizha/Abalakina (Rus) 2-0 (21-14, 21-19), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-0 (21-10, 21-14), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-1 (21-15, 18-21, 15-10), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Dabizha/Abalakina (Rus) 2-0 (21-15, 21-12), Dabizha/Abalakina (Rus)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 1-2 (18-21, 21-15, 15-17), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin) 1-2 (21-12, 19-21, 12-15)

Pool E

Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Lobato/Amaranta (Esp) 0-2 (16-21, 15-21), Betschart/Hüberli (Sui)-Caluori/Gerson (Sui) 2-0 (21-19, 21-15), Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Caluori/Gerson (Sui) 2-1 (21-15, 17-21, 16-14), Betschart/Hüberli (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp) 2-0 (21-19, 21-15), Betschart/Hüberli (Sui)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut) 2-1 (21-23, 21-16, 15-8), Caluori/Gerson (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp) 1-2 (20-22, 21-19, 10-15)

Pool D

Lahti/Parkkinen (Fin)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 2-0 (21-18, 21-11), Bieneck/Schneider (Ger)-van Gestel/Wesselink (Ned) 2-0 (21-18, 21-10), Lahti/Parkkinen (Fin)-van Gestel/Wesselink (Ned) 1-2 (21-19, 19-21, 11-15), Bieneck/Schneider (Ger)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 2-1 (23-21, 18-21, 15-8), Kravcenoka/Graudina (Lat)-van Gestel/Wesselink (Ned) 2-0 (21-16, 21-18), Bieneck/Schneider (Ger)-Lahti/Parkkinen (Fin) 2-0 (21-17, 21-15)

Pool C

Davidova/Shchypkova (Ukr)-Sinnema/Bloem (Ned) 0-2 (13-21, 11-21), Vergè-Deprè/Vergé-Dépré (Sui)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (21-10, 21-17), Vergè-Deprè/Vergé-Dépré (Sui)-Sinnema/Bloem (Ned) 0-2 (14-21, 17-21), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (21-15, 21-12), Sinnema/Bloem (Ned)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (22-20, 21-16), Vergè-Deprè/Vergé-Dépré (Sui)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 0-2 (16-21, 18-21)

Pool B

Keizer/Meppelink (Ned)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-18, 21-14), Hermannova/Slukova (Cze)-Jupiter/Chamereau (Fra) 2-1 (20-22, 21-16, 15-10), Hermannova/Slukova (Cze)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-19, 21-9), Keizer/Meppelink (Ned)-Jupiter/Chamereau (Fra) 1-2 (19-21, 21-17, 11-15), Strbova/Dubovcova (Svk)-Jupiter/Chamereau (Fra) 2-0 (21-15, 21-18), Hermannova/Slukova (Cze)-Keizer/Meppelink (Ned) 0-2 (15-21, 16-21)

Pool A

Kolosinska/Kociolek (Pol)-Liliana/Elsa (Esp) 0-2 (11-21, 4-21 ritiro), Laboureur/Sude (Ger)-Menegatti/Giombini (Ita) 1-2 (18-21, 21-18, 6-15), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Menegatti/Giombini (Ita) 0-2 (forfeit team A), Laboureur/Sude (Ger)-Liliana/Elsa (Esp), 2-0 (21-19, 21-19), Liliana/Elsa (Esp)-Menegatti/Giombini (Ita) 2-0 (21-15, 21-17), Laboureur/Sude (Ger)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 2-0 (forfeit team B)

Sedicesimi di finale: Menegatti/Giombini (Ita)-Vergé-Dépré/Vergé-Dépré (Sui) 0-2 (18-21, 18-21), Lobato/Amaranta (Esp)-Jupiter/Chamereau (Fra) 2-0 (21-15, 21-14), Hermannova/Slukova (Cze)-Kholomina/Makroguzova (Rus) 2-0 (21-17, 21-14), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Ukolova/Birlova (Rus) 0-2 (11-21, 19-21), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-0 (21-16, 27-25), Borger/Kozuch (Ger)-van Gestel/Wesselink (Ned) 2-0 (27-25, 21-15), Lahti/Parkkinen (Fin)-Laboureur/Sude (Ger) 0-2 (22-24, 20-22), Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut) 2-1 (23-21, 18-21, 15-11).

Ottavi di finale: 19.30 Rotterdam: Keizer/Meppelink (Ned)-Vergé-Dépré/Vergé-Dépré (Sui), 20.30 Rotterdam Behrens/Ittlinger (Ger)-Lobato/Amaranta (Esp), 20:35 The Hague Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Hermannova/Slukova (Cze), 19:45 The Hague Sinnema/Bloem (Ned)-Ukolova/Birlova (Rus), 20:35 Utrecht Bieneck/Schneider (Ger)-Davidova/Shchypkova (Ukr), 19.45 Utrecht Betschart/Hüberli (Sui)-Borger/Kozuch (Ger), 19:30 Apeldoorn Stubbe/van Iersel (Ned)-Laboureur/Sude (Ger), 20:30 Apeldoorn Liliana/Elsa (Esp)-Bonnerova/Nakladalova (Cze),