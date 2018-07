Beach volley, Europei 2018 Olanda. Esordio ok per Lupo/Nicolai: travolti i serbi Kolaric/Basta

Nessun problema per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella sfida d’esordio del Campionato Europeo in Olanda che questa sera è entrato nel vivo dopo la gara inaugurale di ieri sera ad Apeldoorn. Al Neude di Utrecht sono entrati in scena i campioni in carica e la sensazione è che la settimana di Gstaad abbia davvero rimesso a posto le cose dopo il lungo infortunio di Daniele Lupo e la fase di ritorno alle gare.

Lupo/Nicolai hanno sconfitto con un secco 2-0 i temibili serbi Kolaric/Basta, finalisti a Lucerna due mesi fa. Un primo set perfetto, senza sbavature con muro e contrattacco dei due azzurri a smontare i propositi di Kolaric e Basta, sconfitti 21-12. Nel secondo set i serbi hanno fatto qualcosa in più ma il risultato non è mai stato in discussione e gli azzurri si sono imposti con un secco 21-16 che mette già l’ipoteca sul passaggio del turno.

Domani, invece, Rossi e Caminati giocano una sorta di spareggio contro gli svizzeri Heidrich/Gerson per l’ingresso nei sedicesimi di finale. Dopo la sconfitta al debutto contro la coppia olandese, gli azzurri si giocano praticamente tutto con gli elvetici, visto che poi resterebbe solo la partita con i polacchi Kantor/Losiak, al momento sulla carta fuori portata della coppia italiana. In campo al Marketplace di Apeldoorn alle 15.

Domani è anche il giorno del debutto dell’unica coppia femminile italiana al via del torneo continentale. Menegatti/Giombini, all’ultimo torneo assieme prima del ritorno della coppia Menegatti/Orsi Toth, esordiscono alle 13 sempre ad Apeldoorn contro le teste di serie numero 1, le tedesche Laboureur/Sude, reduci dal secondo posto di Gstaad e tre settimane fa seconde a Ostrava. Per le azzurre l’obiettivo in questa sfida è limitare i danni. Menegatti/Giombini saranno di nuovo in campo alle 19.30 contro le polacche Kolosinska/Kociolek, contro le quali, verosimilmente, si giocheranno la qualificazione alla seconda fase del torneo.

TORNEO MASCHILE

Pool H

Varenhorst/Bouter (Ned)-Krou/Aye (Fra) 2-0 (21-9, 21-14), Herrera/Gavira (Esp)-Winter/Hörl (Aut) 2-1 (16-21, 21-15, 15-7)

Domani 18:30 Utrecht Varenhorst/Bouter (Ned)-Winter/Hörl (Aut)

Domani 15:00 Utrecht Herrera/Gavira (Esp)-Krou/Aye (Fra)

Pool G

Fijalek/Bryl (Pol)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21-11, 21-17), Smedins/Samoilovs (Lat)-Bergmann/Harms (Ger) 2-1(21-13, 11-21, 15-12)

Domani 17:30 The Hague Fijalek/Bryl (Pol)-Bergmann/Harms (Ger)

Domani 15:00 The Hague Smedins/Samoilovs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)

Pool F

Plavins/Tocs (Lat)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-13, 21-15), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Dumek/Bercik (Cze) 2-0 (21-12, 21-15)

Pool E

Mol/Sørum (Nor)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-10, 21-18), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 0-2 (17-21, 19-21)

Pool D

Caminati/Rossi (Ita)-Boehlé/van de Velde (Ned) 1-2 (18-21, 31-29, 9-15), Kantor/Losiak (Pol)-Heidrich/Gerson (Sui) 2_0 (21-14, 21-16)

Domani 15:00 Apeldoorn Heidrich/Gerson (Sui)-Caminati/Rossi (Ita)

Domani 18:30 Apeldoorn Kantor/Losiak (Pol)-Boehlé/van de Velde (Ned)

Pool C

Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (15-21, 19-21), Doppler/Horst (Aut)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-0 (21-13, 21-11)

Domani 14:00 Rotterdam Prudel/Szalankiewicz (Pol)-van der Ham/Vismans (Ned)

Domani 15:00 Rotterdam Doppler/Horst (Aut)-Semenov/Leshukov (Rus)

Pool B

Kujawak/Rudol (Pol)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 0-2 (14-21, 12-21), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (25-23, 21-19)

Pool A

Perusic/Schweiner (Cze)-Beeler/Krattiger (Sui) 0-2 (16-21, 14-21), Nicolai/Lupo (Ita)-Kolaric/Basta (Srb) 2-0 (21-13, 21-16)

TORNEO FEMMINILE

POOL H

Domani 14:00 Apeldoorn Kholomina/Makroguzova (Rus)-Bocharova/Voronina (Rus)

Domani 17:30 Apeldoorn Stubbe/van Iersel (Ned)-Bonnerova/Nakladalova (Cze)

Pool G

Domani 13:00 Rotterdam Ulveseth/Lunde (Nor)-Ukolova/Birlova (Rus)

Domani 12:00 Rotterdam Borger/Kozuch (Ger)-Behrens/Ittlinger (Ger)

Domani 17:30 Rotterdam Behrens/Ittlinger (Ger)-Ulveseth/Lunde (Nor)

Domani 18:30 Rotterdam Borger/Kozuch (Ger)-Ukolova/Birlova (Rus)

Pool F

Domani 19:30 The Hague Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol)

Domani 20:30 The Hague Kolocova/Kvapilova (Cze)-Dabizha/Abalakina (Rus)

Domani 13:00 The Hague Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Dabizha/Abalakina (Rus)

Domani 12:00 The Hague Kolocova/Kvapilova (Cze)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol)

Pool E

Domani 13:00 Utrecht Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Lobato/Amaranta (Esp)

Domani 12:00 Utrecht Betschart/Hüberli (Sui)-Caluori/Gerson (Sui)

Domani 19:30 Utrecht Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Caluori/Gerson (Sui)

Domani 20:30 Utrecht Betschart/Hüberli (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp)

Pool D

Domani 14:00 Utrecht Lahti/Parkkinen (Fin)-Kravcenoka/Graudina (Lat)

Domani 17:30 Utrecht Bieneck/Schneider (Ger)-van Gestel/Wesselink (Ned)

Pool C

Domani 18:30 The Hague Davidova/Shchypkova (Ukr)-Sinnema/Bloem (Ned)

Domani 14:00 The Hague Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Eiholzer/Steinemann (Sui)

Pool B

Domani 19:45 Rotterdam Keizer/Meppelink (Ned)-Strbova/Dubovcova (Svk)

Domani 20:35 Rotterdam Hermannova/Slukova (Cze)-Jupiter/Chamereau (Fra)

Pool A

17-Jul 19:30 Apeldoorn Kolosinska/Kociolek (Pol)-Menegatti/Giombini (Ita)

17-Jul 20:30 Apeldoorn Laboureur/Sude (Ger)-Liliana/Elsa (Esp)

17-Jul 12:00 Apeldoorn Kolosinska/Kociolek (Pol)-Liliana/Elsa (Esp)

17-Jul 13:00 Apeldoorn Laboureur/Sude (Ger)-Menegatti/Giombini (Ita)