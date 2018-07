Beach volley, Europei 2018 Olanda. Ancora Svizzera per gli azzurri. Lupo/Nicolai: sarà “vendetta”?

Hanno eliminato Menegatti/Giombini, hanno battuto Lupo/Nicolai rischiando di estrometterli al primo turno del torneo continentale, hanno fatto fuori Rossi/Caminati organizzando una pantomima al limite del ridicolo e adesso provano a chiudere il cerchio. Gli svizzeri finora si sono presi qualche bella soddisfazione con le coppie azzurre e anche un po’ gioco della squadra italiana nell’Europeo olandese e possono completare l’opera visto che alle 16 sul campo di Rotterdam, Heidrich/Gerson, proprio i protagonisti del “biscottone” con Boehlè/Van de Velde, affrontano Lupo/Nicolai per la sfida che vale l’accesso agli ottavi di finale dove stanno aspettando i russi Stoyanovskiy/Velichko, per un sorteggio che non è stato malvagio per la coppia italiana, risparmiandole uno dei quattro team favoriti per la vittoria finale fino almeno alle semifinali

Nessun precedente fra le due coppie che si affrontano sulla sabbia di Rotterdam. Heidrich/Gerson hanno conquistato un solo podio in stagione, sulla sabbia di casa di Lucerna (torneo 4 Stelle) e hanno attraversato il loro momento migliore di forma proprio a maggio, sfiorando un altro podio con il quarto posto di Mersin in Turchia.

In serata si disputano anche i quarti femminili con la sorpresa Spagna, che ha piazzato ben due coppie fra le prime otto, esattamente come la corazzata Germania, un po’ spuntata in questa occasione ma in corsa per vincere il torneo con Laboureur/Sude e Bieneck/Schneider.

Sedicesimi di finale uomini: 15:00 The Hague Doppler/Horst (Aut)-Krou/Aye (Fra), The Hague Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)-Prudel/Szalankiewicz (Pol), 16:00 Rotterdam Heidrich/Gerson (Sui)-Nicolai/Lupo (Ita), 17:00 Rotterdam Perusic/Schweiner (Cze)-Boehlé/van de Velde (Ned), 18:00 Apeldoorn Varenhorst/Bouter (Ned)-Bergmann/Harms (Ger), 17:00 Apeldoorn Koekelkoren/van Walle (Bel)-Berntsen/Mol (Nor), 17:00 Utrecht Fijalek/Bryl (Pol)-Giginoglu/Gögtepe (Tur), 18:00 Utrecht Plavins/Tocs (Lat)-Sivolap/Yarzutkin (Rus),

Ottavi di finale donne: Keizer/Meppelink (Ned)-Vergé-Dépré/Vergé-Dépré (Sui) 2-0 (21-16, 21-14), Behrens/Ittlinger (Ger)-Lobato/Amaranta (Esp) 0-2 (17-21, 17-21), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Hermannova/Slukova (Cze) 0-2 (10-21, 11-21), Sinnema/Bloem (Ned)-Ukolova/Birlova (Rus) 12(18-21, 21-18, 8-15), Bieneck/Schneider (Ger)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 2-0 (21-17, 21-19), Betschart/Hüberli (Sui)-Borger/Kozuch (Ger) 2-0 (21-16, 21-9), Stubbe/van Iersel (Ned)-Laboureur/Sude (Ger) 0-2 (20-22, 25-27), Liliana/Elsa (Esp)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 2-0 (21-14, 21-13),

Quarti di finale donne: 19:45 Rotterdam Lobato/Amaranta (Esp)-Keizer/Meppelink (Ned), 18:30 The Hague Ukolova/Birlova (Rus)-Hermannova/Slukova (Cze), 20:45 Utrecht Betschart/Hüberli (Sui)-Bieneck/Schneider (Ger), 20:45 Apeldoorn Liliana/Elsa (Esp)-Laboureur/Sude (Ger)