Beach volley, Campionato Italiano 2018 Milano. Debora Allegretti/Annibalini: primo sigillo! Si infortuna Martino: Bonifazi concede il bis

Giornata di prime volte, di conferme, di ritorni e di colpi di scena, quella dedicata a semifinali e finali della terza tappa del Campionato Italiano in programma al Castello Sforzesco di Milano davanti ad un pubblico foltissimo.

La prima volta è quella, in campo femminile, di Debora Allegretti che, in coppia con Annibalini, conquista il suo successo numero uno in una tappa del circuito tricolore. Due anni fa l’ultima finale, in coppia con Camilla Saldanha, ma mai un successo finora. Quel successo che invece è stato ritrovato da Annibalini due anni dopo il trionfo di Porto San Giorgio, ottenuto in coppia con Jessica Allegretti che oggi era dall’altra parte della rete, a subire la “vendetta” della sorella dopo la vittoria di una settimana fa a Ostia nella semifinale del BPER Banca Beach Volley Italia Tour.

In campo maschile è Carlo Bonifazi, in coppia con Fabrizio Manni, a concedere il bis dopo la vittoria di due settimane fa Bibione con Paolo Ingrosso. Bonifazi cambia di nuovo compagno e conquista il secondo successo (e terzo podio) consecutivo, stavolta senza sorriso perché dall’altra parte della rete Paolo Ingrosso (che aveva condiviso con lui) e Matteo Martino, avanti 21-19 e 19-18, si devono ritirare per un infortunio apparentemente molto serio al ginocchio sinistro di Matteo Martino, costretto a lasciare il campo con una vistosa fasciatura e con la borsa del ghiaccio applicata sul ginocchio dolorante dopo una ricaduta da muro. Grande ritorno al successo anche per Fabrizio Manni, che aveva conquistato nel 2014 l’ultimo successo in una tappa del circuito tricolore.

La giornata si era aperta con le semifinali maschili. Nella prima Carlo Bonifazi e Fabrizio Manni hanno battuto in rimonta Paolo Ficosecco e Riccardo Giumelli per 2-1 (12-21, 21-15, 15-6). Due partite in una con Ficosecco/Giumelli dominanti nel primo set e micidiale la reazione di Manni/Bonifazi che, dal secondo set in poi, hanno dominato. Tirata anche la sfida “World Tour style” vinta da Paolo Ingrosso e Matteo Martino per 2-0 (22-20, 27-25) su Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati.

Nella finale per il terzo posto Andreatta/Abbiati hanno conquistato il secondo podio stagionale (si spera benaugurante in vista della partecipazione alle qualificazioni del Major Series di Gstaad) battendo 2-0 (21-14, 21-15) Ficosecco/Giumelli, arrivati un po’ stanchi alla fase decisiva del torneo. Nella finalissima, invece, grande equilibrio tra Martino/Ingrosso e Manni/Bonifazi. I primi hanno fatto valere lo strapotere fisico nel primo set restando sempre avanti e chiudendo 21-19. Nel secondo Martino/Ingrosso, sotto 12-14, erano riusciti a recuperare e a passare in vantaggio ma l’infortunio a Martino sul 19-18 ha chiuso il match in anticipo.

In campo femminile nelle semifinali del mattino Giulia Toti e Jessica Allegretti si sono imposte nettamente sulle rivelazioni Emanuela Fiore e Giulia Lo Prieno per 2-0 (21-11, 21-19) con emozioni solo nel finale quando Toti/Allegretti sono andate sotto 16-18 prima di piazzare un break di 4-0 e ribaltare la situazione. Debora Allegretti ed Eleonora Annibalini si sono imposte 2-1 (21-19, 19-21, 15-10) nella combattutissima sfida con Noemi Sacco e Irene Enzo.

Terzo gradino del podio per Sacco/Enzo che, nella finale per il terzo posto, superano 2-0 (23-21, 21-11) le sorprendenti Fiore/Lo Prieno, soffrendo (non poco) nel primo set e dominando il secondo. Nella finalissima, invece, arriva la sorpresa perchè una settimana fa a Ostia era stato netto il dominio di J. Allegretti/Toti ma l’aria milanese fa evidentemente meglio a Debora Allegretti/Annibalini che vincono in rimonta 2-1, sfruttando un po’ di rilassamento delle rivali che nel primo set si erano imposte 21-14 giocando molto bene. Nel secondo set il break nella parte centrale (14-11) di D. Allegretti/Annibalini che pareggiano il conto (21-14) e nel terzo set un’altalena di emozioni con D. Allegretti/Annibalini prima avanti 6-3, poi J. Allegretti/Toti avanti 9-7 e infine lo sprint vincente di Debora Allegretti e Eleonora Annibalini che si impongono 15-13 e vincono la loro prima tappa del campionato italiano assieme.