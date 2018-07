Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: uscito il calendario della seconda fase, per l’Italia esordio il 14 settembre con la Polonia

Stefano Tonut | Credits: FIBA Official Website

La FIBA ha diramato poco fa il calendario degli incontri del gruppo J, quello che è toccato in sorte all’Italia per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019.

Questa la successione delle partite che la nazionale azzurra giocherà nelle tre finestre per raggiungere l’obiettivo cinese, cogliendo così una qualificazione mondiale che manca in via diretta dal 1998 (nel 2006 abbiamo partecipato con il meccanismo, fortunatamente eliminato, delle wild card):

14 settembre 2018 – Italia-Polonia

17 settembre 2018 – Ungheria-Italia

29 novembre 2018 – Italia-Lituania

2 dicembre 2018 – Polonia-Italia

22 febbraio 2019 – Italia-Ungheria

25 febbraio 2019 – Lituania-Italia

Sembrano ormai certi i luoghi di svolgimento dei tre incontri in Italia: l’Adriatic Arena di Pesaro, il PalaAlgida di Livorno, il nuovo PalaEib di Brescia. In particolare, Pesaro sembra destinata a ospitare Italia-Polonia.

La classifica del nuovo gruppo J, quando si comincerà a giocare, sarà la seguente: Lituania 12, Italia 10, Croazia, Olanda, Polonia e Ungheria 9. La FIBA, lo ricordiamo, assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta. Leggendo la stessa classifica col metodo classico, avremmo la Lituania a 12, l’Italia a 8 e le altre quattro nazionali a 6 punti.













