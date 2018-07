Basket, Meo Sacchetti e l’elogio di Nico Mannion: “Ragazzo dall’elevata fisicità, vediamo la reazione in partita”

Questo è il grande giorno di Nico Mannion che a soli 17 anni farà il proprio debutto con la Nazionale maggiore. L’Italia sembra avere trovato un nuovo fenomeno che nel pomeriggio vestirà l’azzurro per affrontare l’Olanda in un match determinante per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Si punta su di lui per il futuro di questo gruppo, potrebbe davvero diventare un faro nelle prossime stagioni e farci sognare.

Il suo talento non è in discussione e infatti lo conferma anche il CT Meo Sacchetti che crede in questo giovane fenomeno italo-americano (oggi diventerà esclusivamente azzurro anche per la FIBA) come ha ribadito nelle dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport: “Lo mando in campo per vedere come reagirà in una partita di una certa tensione. E’ un ragazzo che ha una fisicità elevata per la sua età: ha buone gambe, è ben impostato, è uno che può sicuramente saltare l’avversario. Ha avuto sprazzi interessanti in allenamento, vedremo cosa farà in partita“. Dopo le polemiche per il caso Gallinari e l’infortunio di Hackett, siamo tutti curiosi di vedere all’opera Mannion sperando di ottenere un successo che ci avvicinerebbe in maniera importante alla rassegna iridata.