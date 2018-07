Basket, Europei Under 20 maschili: Italia ai quarti, eliminata la Grecia detentrice del titolo. Adesso c’è la Croazia

Tommaso Oxilia | Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Under 20

Sembra passato un secolo, e invece soltanto un anno fa l’Italia si trovava a lottare per non retrocedere nella Division B degli Europei Under 20. Invece, grazie al salvataggio di 12 mesi fa pur con una squadra piena di problemi, oggi, a Chemnitz (Germania), gli azzurri possono festeggiare l’ingresso nei quarti di finale, avendo battuto per 76-70 la Grecia, che lo scorso anno aveva vinto il titolo e che presentava quattro elementi di quel roster. Risulta decisivo Lorenzo Bucarelli (10 punti per lui), il più attento e presente nel concitato finale. Doppia cifra anche per Tommaso Oxilia (16 con 14 rimbalzi), Davide Moretti (15) e Alessandro Lever (12). In generale, però, tutti hanno dato il loro contributo. Gli azzurri hanno cercato e trovato molti falli in più rispetto ai ellenici: 28/35 da una parte, 7/12 dall’altra i numeri in questo senso. Per la Grecia, inutili i 14 di Lountzis, i 12 di Moraitis, gli 11 di Christidis.

L’inizio è tutto di marca greca, con Moraitis che mette quattro dei primi sei punti della nazionale ellenica e Pajola che soffre nella sua partenza in quintetto base. L’ingresso di Moretti e il buon equilibrio tra capacità di far circolare il pallone e tendenza a concludere di Oxilia, uniti a un paio di bei movimenti di Lever, portano l’Italia avanti 11-10. La Grecia, inoltre, non fa che continuare elargisce sei tiri liberi, di cui cinque vengono messi a segno dagli azzurri. A fine quarto, è Caruso a mettere in crisi i lunghi avversari, piazzando anche la schiacciata che chiude il primo quarto sul 21-16.

Il secondo periodo procede sul filo dell’equilibrio fin dal momento in cui Agravanis e Christidis portano il punteggio sul 21 pari. Fino al 31-31 nessuno ha più di due punti di vantaggio, poi l’Italia allunga con un bel canestro e fallo di Oxilia, tre liberi generati da un tecnico a Kastritis successivo a un fallo di Georgios Kalaitzakis, un layup di Mezzanotte e un buon canestro di Lever. Moraitis, però, batte azzurri e sirena nel contropiede che porta tutti all’intervallo lungo sul 41-33 per gli azzurri.

Al ritorno in campo, le squadre non trovano il canestro per tre minuti, finché non ci pensa un libero di Christidis. Si mettono in evidenza Caruso, con canestri e stoppate, e un molto positivo Antelli, che realizza i punti del massimo vantaggio italiano sul +11. Lountzis, Moraitis e Tataris riducono il distacco a 3 punti (45-42), poi l’Italia sembra poter riprendere la marcia con Lever ben servito da Caruso e con una tripla di Moretti, che però spende poco dopo il proprio terzo fallo. C’è un fallo tecnico alla panchina greca che causa tre liberi di Moretti; Lountzis, però, trova il tiro da tre del 54-50 con cui si entra negli ultimi 10 minuti.

Nell’ultimo quarto, si svolge una specie di gioco dell’elastico, con il Bel Paese che prova ogni volta ad andar via e la Grecia che rientra. Ci provano gli azzurri con Bucarelli e Mezzanotte, rispondono gli ellenici con Moraitis. Quando l’Italia tocca il +8 con la tripla di Antelli, gli avversari non ci stanno e ne trovano sei di fila da Lountzis per il 63-61. Il pareggio arriva poco dopo, sul 64-64, con tripla di Papadakis. Moretti, Oxilia e Bucarelli riportano i ragazzi di Dalmasson sul +6, prima di quattro punti di Christidis e di una difesa che lascia, senza un preciso motivo, Agravanis solo dalla media da destra: pareggio a quota 70. A quel punto, Dalmasson chiama time-out con 47 secondi da giocare: Mezzanotte trova un difficile tiro dalla media davanti alla panchina greca per il 72-70, poi Lountzis trova un buon blocco e scocca il tiro da tre, che però gli resta corto: la palla arriva a Moretti, che fa 2/2 dalla lunetta, così come lo fa su una quasi analoga situazione (cambia il tiratore, Moraitis) Bucarelli. Sono quei liberi, che fissano il punteggio sul 76-70, a essere decisivi: il nativo di Firenze si prende anche l’ultimo rimbalzo della partita e, con esso, i quarti di finale.

Per andare in semifinale, l’Italia dovrà vedersela con la Croazia domani ancora alle ore 15:45.

ITALIA-GRECIA 76-70

ITALIA: Antelli 7, Denegri, Dieng ne, Pajola, Oxilia 16, Moretti 15, Bucarelli 10, Mezzanotte 8, Simioni, Caruso 8, Berti ne, Lever 12. All. Dalmasson

GRECIA: Kamperidis, Lountzis 14, P. Kalaitzakis 5, Pilavios ne, Kampouridis ne, Agravanis 8, Christidis 11, G. Kalaitzakis 3, Kourepis 7, Moraitis 12, Papadakis 7, Tataris 3. All. Kastritis

Foto: FIBA Official Website / Eurobasket Under 20