Basket, Europei U20 2018: Italia sconfitta di misura dalla Serbia 78-79. Domani ci si gioca il secondo posto nel girone

La nazionale italiana di basket Under 20 incappa in un’amara sconfitta contro la Serbia nella seconda uscita agli Europei di categoria. Milos Glisic (16 punti), Aleksandar Aranitovic (13) e Aleksa Radanov (11) trascinano la più fisica nazionale balcanica verso il successo al termine di una partita equilibratissima dal primo all’ultimo minuto: finisce 79-78. Tra i ragazzi di Eugenio Dalmasson, ottima prestazione dalla panchina per Davide Moretti (29 punti).

Inizio di gara promettente degli azzurrini, che rispondono ai quattro punti avversari con un parziale di 8-0. Da lì la nazionale italiana, guidata dal solito Alessandro Lever già in doppia cifra nella prima frazione di gioco, gestisce il vantaggio per i successivi sei minuti. Ma nella seconda parte del primo quarto il quintetto del Bel Paese subisce l’offensiva serba, piazzando un break di 10-2 che porta in vantaggio i balcanici dopo il suono della prima sirena (22-18).

Nel secondo periodo Davide Moretti prende in mano il match riportando il punteggio in parità (25-25). Le percentuali della Serbia dal campo crollano e coach Jovanovic è costretto al timeout dopo cinque minuti di digiuno della propria squadra, intanto gli azzurri tornano in vantaggio, che viene mantenuto fino a 49 secondi dalla fine del quarto, quando Aleksa Radanov mette la prima firma personale sul referto con un gioco da tre punti di gran classe (schiacciata con fallo subito) per il 37 pari provvisorio. Moretti è preciso dalla lunetta e realizza il tre su tre che mantiene al comando l’Italia all’intervallo lungo (37-40).

Si gioca punto a punto la terza frazione: torna in campo nel quintetto italiano Lever, che insieme a Moretti tiene a galla gli azzurrini a forza di piazzati e canestri dalla distanza, dato che gli avversari non concedono spazio all’interno dell’area dei tre secondi. Al contrario invece la nazionale balcanica che fuori dall’arco dei tre punti segna un solo canestro su cinque tentativi, dominando nell’uno contro uno. A spuntarla al termine del terzo periodo è la Serbia per 59-58.

Gli azzurri sono particolarmente fallosi nella prima parte dell’ultimo quarto, già in bonus dopo quattro giri di lancetta effettivi; ne approfitta la nazionale serba che si procura un massimo vantaggio di sei lunghezze grazie ai tiri liberi (60-54). Immediata la risposta del quintetto tricolore che realizza un parziale di 7-0. Alla tripla di Radanov risponde il canestro dalla distanza la mano calda di Moretti a 1:21 dalla fine (77-78). Sale la pressione: 0/2 dalla lunetta del numero 12 balcanico, ma dall’altro fronte gli azzurri perdono l’occasione del +3 commettendo il fallo a rimbalzo che rimanda sulla linea del tiro libero un impeccabile Novak Music, 78-79 a 15 secondi dalla fine. L’ultimo possesso sulle mani di Lever si infrange sul ferro, il risultato non cambia: la nazionale italiana perde di misura contro la Serbia.

Domani l’Italbasket Under 20 affronta l’Islanda alle 15:45. In palio il secondo posto del girone D che permette di affrontare un avversario più agevole sulla carta ai quarti di finale.

Il tabellino

Serbia – Italia 79-78 (22-18, 15-22, 22-18, 20-20)

Serbia: Marjanovic 8, Vulikic 8, Aranitovic 13, Music 4, Beslac 8, Tadic n.e., Radanov 11, Stepanovic, Simanic 9, Glisic 16, Djorjevic 2, Momirov.

Italia: Antelli, Denegri, Dieng, Pajola, Oxilia 8, Moretti 29, Bucarelli 11, Mezzanotte 2, Simioni 4, Caruso 8, Berti n.e., Lever 16.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sito ufficiale FIBA