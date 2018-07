Basket, Europei femminili Under 20: l’Italia inizia bene il suo percorso, battuta la Slovacchia per 58-34

Italia Under 20 Basket Femminile | Credits: FIBA Official Website

Prima vittoria per l’Italia agli Europei Under 20 di Sopron. Le azzurre hanno superato senza troppi problemi la Slovacchia per 58-34, scavando il solco decisivo all’inizio del terzo quarto. Olbis Andrè realizza 13 punti, ma la vera protagonista di serata è Valeria Trucco, autrice di 17 punti e principale motore dell’allungo azzurro. Il prossimo impegno delle azzurre è programmato per domani, alle 19:45, contro la Francia.

Dopo i primi due punti di Lorela Cubaj dalla media, l’Italia semplicemente smette di segnare per cinque minuti abbondanti, permettendo a Svetlikova, Drobna e Belusova di portare le slovacche sul 2-8. L’ingresso di Andrè, però, cambia le carte in tavola: è lei a guidare il rientro azzurro, che avviene segnando 11 punti in fila fino a fine primo quarto: il 13-8 lo firma Smorto dopo aver ripreso il suo stesso rimbalzo da un contropiede lanciato da Andrè.

L’Italia prosegue nel suo allungo con Andrè e Trucco, che fanno toccare alle azzurre il +11 dopo tre minuti di secondo periodo. Drobna, però, non è particolarmente d’accordo, facendo rimanere a galla le slovacche sul 23-16. Dopo un’altra fase di poca precisione italiana, coach Sandro Orlando chiama time out, dal quale le azzurre escono in qualche modo meglio. Fassina porta qualche punto in cascina, poi arriva un altro buzzer beater, stavolta firmato da Trucco per il 30-20 col quale si chiude la prima metà dell’incontro.

Al ritorno in campo, la Slovacchia non segna più per sei minuti e mezzo, e ciò consente all’Italia di scappare via: è grandissima protagonista Valeria Trucco, che dispone a suo piacimento delle proprie avversarie. Le ragazze di coach Orlando raggiungono le 20 lunghezze di vantaggio con 4 punti in fila di Andrè, Si arriva così agli ultimi 10 minuti con un perentorio 47-26 per l’Italia.

La musica, nell’ultimo quarto, non cambia più: si segnala un bel contropiede da rimbalzo difensivo di Parmesani per il 51-26. Negli ultimi minuti l’Italia cala un pochino, ma il vantaggio è ormai arrivato anche a 30 punti. Finisce 58-34, a Sopron il tricolore sventola.

ITALIA-SLOVACCHIA 58-34

ITALIA: A. Togliani 4, Verona, G. Togliani 2, Smorto 4, Fassina 3, Del Pero 3, Parmesani 6, Cubaj 4, Trucco 17, Andrè 13, Cecili, Castello

SLOVACCHIA: Majtasova 3, Havranova 2, Tarkovicova 5, Balazova, Lelkes, Drobna 4, Svetlikova 7, Gajdosova, Ostadalova, Kovacikova 8, Kozakova 2, Belusova 3

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBA Official Website