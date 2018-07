Basket, Eurolega 2018-2019: Daniel Hackett è ufficialmente un giocatore del CSKA Mosca per due anni

La notizia era nota da settimane, ma soltanto il superamento delle visite mediche, effettuate lunedì, l’ha resa ufficiale: Daniel Hackett è un nuovo giocatore del CSKA Mosca, una delle maggiori potenze dell’Eurolega. Il suo contratto è di durata biennale.

A trent’anni, Hackett cerca dunque nuovi stimoli per la sua carriera. Partito dalle giovanili di Pesaro, si è trasferito per alcuni anni negli USA e ha giocato con la University of Southern California (USC) per tre anni. Particolarmente note sono state le sue schermaglie con OJ Mayo, che in un caso gli ha rifilato un pugno sul volto in allenamento. Se Mayo si sarebbe poi distrutto la carriera NBA con i problemi relativi a sostanze stupefacenti, nella NBA Hackett non ci è mai andato, pur dichiarandosi eleggibile al draft.

Così, per il pesarese, è cominciata la carriera italiana: prima Treviso, poi la nativa Pesaro, poi Siena. Con quest’ultima formazione, Hackett ha vinto un campionato, una Coppa Italia e una Supercoppa che verranno poi revocati a seguito delle irregolarità finanziarie che regnavano sovrane in quegli anni (e non solo) in seno alla Mens Sana. Passato alle dipendenze di Milano a dicembre 2013, vi rimane fino al 2015: giusto il tempo di riportare lo scudetto ai piedi del Duomo. Dopo l’uscita di scena in semifinale contro Sassari, il cestista italiano opta per un cambiamento: l’addio all’Olimpia, l’approdo all’Olympiacos. Cambiano poche lettere, ma anche parecchi chilometri (da Milano al Pireo). In Grecia, “Danny boy” disputa due buone stagioni, vincendo in un’occasione il titolo greco ai danni degli storici rivali del Panathinaikos. Nel 2017 opta per il Brose Bamberg, dove è alla corte di due allenatori italiani, Andrea Trinchieri prima e Luca Banchi poi.

Con la Nazionale, il rapporto è piuttosto complesso, perché negli anni del college non viene mai autorizzato a liberarsi per unirsi agli azzurri in occasione di manifestazioni ufficiali, poi ha disputato gli Europei 2011, ma non quelli del 2013 per infortunio. Proprio a un infortunio è dovuta una grave incomprensione con la FIP nel 2014: lui lascia il raduno senza giustificato motivo, che il giocatore sostiene di avere. Alla fine della fiera, Hackett viene squalificato fino ad aprile 2015 in campionato, ma Petrucci gli concede di tornare in campo già dal mese di gennaio. Da allora, è sempre tornato in azzurro.













Credit: Ciamillo