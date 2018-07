Basket, Champions League 2018-2019: sorteggiati i gironi. Incontri suggestivi per Avellino, Venezia e Virtus Bologna, preliminare con Cantù-Szolnoki Olaj

Sono stati effettuati pochi minuti fa i sorteggi della terza edizione della Basketball Champions League, la principale delle due coppe organizzate dalla FIBA. Per l’Italia, partecipano la Sidigas Avellino, l’Umana Reyer Venezia, la Segafredo Virtus Bologna (che partono dai gironi) e Pallacanestro Cantù (che parte dai preliminari). Il sorteggio ha subito dato alle V nere un rilevante flashback: era nello stesso girone dell’Olimpia Lubiana anche nell’ultima esperienza di Eurolega, datata 2007-08. Lo stesso discorso può essere fatto per Avellino, che con Le Mans ha giocato nell’Eurolega 2008-09.

Nessuno dei tre (quattro se Cantù supererà i preliminari) gironi sembra facile, anche se un simile discorso sarà più facile da affrontare una volta che i roster delle squadre partecipanti saranno pienamente conosciuti.

Il meccanismo della competizione prevede che passino agli ottavi di finale le prime 4 di ciascun girone; quinta e sesta giocheranno in FIBA Europe Cup; settima e ottava saranno fuori dall’Europa a titolo definitivo.

GIRONE A – MHP Riesen, Banvit Bandirma, Avellino, Ventspils, Le Mans, Anwil Wloclawek, qualificata, qualificata

GIRONE B – Venezia, PAOK Salonicco, Iberostar Tenerife, Opava, Hapoel Holon, Bonn, qualificata, qualificata

GIRONE C – Brose Bamberg, CEZ Nymburk, AEK Atene, JDA Digione, Hapoel Gerusalemme, Fuenlabrada, Eskisehir, qualificata

GIRONE D – Neptunas Klaipeda, Besiktas, SIG Strasbourg, Virtus Bologna, Olimpia Lubiana, Promitheas, Ostenda, qualificata

Cantù, nel primo turno di qualificazione, affronterà gli ungheresi dello Szolnoki Olaj. In caso di vittoria, nel secondo turno ci sarà una tra l’AEK Larnaca (Cipro) e Anversa (Belgio). Nel terzo turno, entrano in gioco sei nuovi team: quello che toccherà eventualmente in sorte al club allenato da Evgeny Pashutin sarà il Lietkabelis, che fa base nella città lituana di Panevezys. Se Cantù saprà superare tutti questi ostacoli, che si presenteranno tra settembre e ottobre, andrà a finire nel suggestivo girone C con il club vincitore dell’ultima edizione, l’AEK Atene.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni / Livephotosport.it