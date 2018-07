Baseball, Haarlem Week 2018: una buona Italia si arrende al Giappone all’extra-inning nel match d’apertura

L’Haarlem Week si è aperta con una sconfitta per l’Italia, battuta per 1-0 all’esordio contro il Giappone. Un ko che lascia tanto amaro in bocca ai ragazzi di Gilberto Gerali perché, come testimoniato dal punteggio, gli azzurri sono stati capaci di dare del filo da torcere e mettere in difficoltà i nipponici.

La partita è stata infatti dominata dalle difese, che per tutto il match hanno concesso pochissimo. Gerali ha schierato Luis Lugo come partente, il quale ha concesso il primo singolo nell’inning iniziale, gestendo poi la situazione senza particolari problemi, pur con un avversario in seconda base. La prima valida azzurra è arrivata nel terzo inning, firmata da Freddy Noguera, senza però esiti positivi ai fini del risultato. Il match è così andato via liscio, con strikeout a ripetizione da una parte e dall’altra.

Al quinto inning è toccato ad Alex Bassani salire sul monte di lancio (2 valide e 9 strikeout per Lugo), prendendo immediatamente il testimone del suo compagno di squadra. L’Italia è andata vicina alla segnatura nell’ottava ripresa, quando Alex Sambucci ha colpito una valida venendo poi sostituito in seconda da Alessandro Deotto. Anche in questo caso niente da fare, e nella metà successiva dell’inning è stata l’Italia a doversi difendere dalla presenza di corridori giapponesi sulle basi.

Gerali ha poi schierato Filippo Crepaldi nella nona ripresa, subito messo alla prova dalla presenza di Kamikawabata in seconda, salvando la situazione prima dell’extra-inning. Qui gli azzurri hanno occupato due basi, con Garcia e Colabello, poi una terzo con il bunt di Nicola Garbella. Ma il lanciatore giapponese Ito è uscito alla grande dalla situazione, eliminando prima Celli, poi Zileri e infine Deotto senza che gli azzurri sulle basi potessero avere chance di segnare. Al cambio campo è toccato al Giappone marcare, quando lo squeeze di Umino ha portato proprio Ito a casa base.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Oldmanagency-FIBS