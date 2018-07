Baseball, Haarlem Week 2018: l’Italia batte Cuba 7-3. Storica prima volta per gli azzurri

Al terzo incontro arriva finalmente la prima vittoria per l’Italia alla Haarlem Week, che ha battuto Cuba per 7-3. Un successo dal valore prezioso, non tanto ai fini della competizione, ma perché si tratta di una storica prima volta per gli azzurri, che mai prima d’ora erano riusciti a sconfiggere la selezione centroamericana.

Una vittoria frutto di una grande giornata sul monte di lancio del partente Alessandro Maestri e del suo rilievo Alex Bassani, e di un attacco capace di mettere a segno 10 valide, con Chris Colabello e Nico Garbella, quest’ultimo MVP della partita. Il primo punto, anzi, i primi due sono arrivati al primo inning: singolo di Poma al centro, poi seguito da Garbella, quindi il doppio di Colabello. Il punto cubano è arrivato, invece, nella quarta ripresa, con Sanchez, che ha sfruttato un’imprecisione di Mercuri in difesa.

Ma l’Italia di Gilberto Gerali è stata implacabile, e nella ripresa successiva si è presa altri due punti, con Colabello e Sambucci, spinti a casa su basi piene. L’inning del break decisivo è stato il sesto: la difesa cubana ha pasticciato e Colabello ha messo a segno un altro punto, seguito da Garcia e Deotto, per il 7-1. Solo nel finale, Bassani ha sofferto un po’ sul monte, concedendo ben due punti a Cuba. Ma la partita era ormai già in ghiaccio per l’Italia, che ottiene la sua storica prima volta contro Cuba.













Foto: Oldmanagency / FIBS