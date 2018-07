Baseball, Haarlem Week 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Novità e conferme dal campionato: torna Chris Colabello!

Scatterà domani, nell’omonima cittadina olandese, la Haarlem Week di baseball, torneo a inviti riservato a sei squadre. Tra queste anche l’Italia, che avrà modo di misurarsi con le migliori squadre del mondo, ovvero i padroni di casa dell’Olanda, la Germania, il Giappone, Cuba e Cina Taipei. Gli azzurri convocati dal manager Gilberto Gerali sono partiti oggi alla volta dei Paesi Bassi, dopo tre giorni di raduno a Roma.

1 Palumbo Cordozo Angelo Michele P 10.11.1995 Bolzano B.C.

2 Aldegheri Mattia P 10.02.1998 Baseball Team Verona

3 Pizziconi Andrea P 04.10.1991 Fortitudo B.C. 1953

4 Crepaldi Filippo P 19.02.1992 Fortitudo B.C. 1953

5 Bassani Alex P 25.11.1990 Rimini Baseball

6 Clemente Nicolò P 18.02.1998 Redskins Imola B.S.C.

7 Lugo Lareschi Luis Eduardo P 05.03.1994 Parma Baseball Club 1949

8 Rizzo Moronta Gianfranco P 05.09.1993 Reggio Rays Baseball

9 Maestri Alessandro P 01.06.1985 San Marino B.C.

10 Simone Valerio P 22-04.1991 Nuova Città Di Nettuno

11 Scotti Claudio P 08.07.1998 Nuova Città Di Nettuno

12 Deotto Alessandro C 16.11.1994 Parma Baseball Club 1949

13 Trinci Mario C 16.11.1994 Nuova Città Di Nettuno B.C.

14 Sambucci Alex IF 29.09.1989 Parma Baseball Club 1949

15 Vaglio Alessandro IF 28.01.1989 Fortitudo B.C. 1953

16 Garcia Rodriguez Robel Estival IF 28.03.1993 Fortitudo B.C. 1953

17 Colabello Christopher Adrian IF 24.10.1983 San Marino B.C.

18 Noguera Freddy Miguel IF 26.02.1988 Rimini Baseball

19 Mercuri Mattia IF 20.08.1994 Nuova Città Di Nettuno B.C.

20 Celli Federico OF 15.02.1995 Rimini Baseball

21 Garbella Nicola Luciano Sathya OF 11.12.1992 Rimini Baseball

22 Poma Sebastiano OF 13.06.1993 Parma Baseball Club 1949

23 Zileri Leonardo OF 03.04.1984 Parma Baseball Club 1949

24 Desimoni Stefano OF 12.04.1988 Parma Baseball Club 1949

Sono diverse le novità nella lista diramata da Gerali, che ha pescato tanti giovani giocatori in giro per le squadre italiane che ben stanno figurando nel nostro campionato. Quello che salta all’occhio nella lista, infatti, è la giovane età del gruppo azzurro. Il più “esperto” è Chris Colabello e non è un caso: è tornato in Italia quest’anno, ora gioca a San Marino e si era subito messo a disposizione di Gerali. Detto fatto, sarà lui la chioccia di un gruppo che comprende anche Alessandro Mestri, Miguel Noguera, Leonardo Zileri, Stefano Desimoni, Alex Sambucci e Alessandrio Vaglio. Tutti gli altri sono nati dopo il 1990, sette dei quali oltre il 1994. I più giovani sono Claudio Scotti e Nicolò Clemente, classe ’98, che militano a Nettuno e Imola.

L’obiettivo dell’Italia e di Gerali è chiaro: fare una bella figura, pensando prima alla prestazione e poi al risultato, come già all’inizio del cammino, alle European Series giocate proprio con l’Olanda. Il risultato allora premiò gli azzurri, stavolta l’asticella sarà più alta, dovendosi confrontare con le principali potenze mondiali (Germania a parte). Gerali, in ogni caso, ha deciso di puntare su una squadra giovane, approfittando dell’occasione per testare nuovi giocatori e allargare il bacino da cui pescare quando conterà. Il prossimo appuntamento sarà sempre in Olanda, a Hoofdoorp, dove a settembre si giocherà il Super Six.













Foto: Oldmanagency-Comunicato FIBS