Volley, Nations League 2018: Italia-USA, per chiudere in bellezza. Gli azzurri cercano la vittoria di lusso

Questa sera l’Italia concluderà verosimilmente la propria avventura nella Nations League 2018 di volley maschile. Al PalaPanini di Modena gli azzurri affronteranno gli USA nell’ultimo incontro della fase preliminare. I ragazzi del CT Chicco Blengini scenderanno in campo soltanto per l’onore e per chiudere in bellezza, a meno che la Polonia non perda contro l’Australia e dunque riaccenda le nostre speranze di qualificazione alla Final Six.

Dopo la batosta subita dalla Russia e l’impresa confezionata contro la Francia, l’Italia non vuole più fermarsi e punta a ottenere uno scalpo di assoluto prestigio per dare morale a tutto il gruppo in vista della lunga estate che ci condurrà ai Mondiali casalinghi. Ci aspetta un incontro tecnicamente molto difficile contro un’autentica corazzata che punta su velocità, grande servizio e attacchi potenti. Dall’altra parte della rete ci aspettano fenomeni come il palleggiatore Micah Christenson (ex Civitanova, pronto per l’avventura a Modena), il martello Matt Anderson (Zenit Kazan), il centrale Max Holt (di casa nel Tempio della Pallavolo), l’altro schiacciatore Aaron Russell (neo acquisto di Trento) cioè tutta gente che ieri ha riposato contro la Russia (i Campioni d’Europa si sono imposti per 3-0). Gli USA, già certi della qualificazione agli atti conclusivi del torneo, non hanno ancora vinto in questo weekend.

L’Italia avrà bisogno nuovamente del migliore Ivan Zaytsev che ieri ha fatto sfaceli, della regia di un concreto Simone Giannelli e soprattutto dello stesso muro visto contro i transalpini, condotto da Simone Anzani e Daniele Mazzone. La coppia di schiacciatori composta da Filippo Lanza e Luigi Randazzo sembra avere dato delle garanzie e proverà a replicarsi, Massimo Colaci ovviamente il libero. Gli azzurri scenderanno in campo sapendo già il risultato di Australia-Polonia: se i Campioni del Mondo dovessero essere clamorosamente crollati prima del tie-break, allora ci giocheremo tutto fino in fondo in una partita che non sarà più solo una semplice passerella.













(foto Valerio Origo)