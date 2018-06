Giappone-Senegal, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 24 giugno si gioca Giappone-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Si sfidano le due formazioni che hanno sorpreso all’esordio sconfiggendo rispettivamente Colombia e Polonia, sulla carta le grandi favorite del gruppo H. I Samurai e i Leoni della Teranga hanno sovvertito i favori del pronostico e si sono regalati un pomeriggio magico al debutto in questa rassegna iridata, ora si troveranno una di fronte all’altra in una partita che potrebbe valere la qualificazione agli ottavi di finale: vincere oggi significherebbe mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Asiatici e africani non possono sbagliare se vogliono proseguire la propria avventura, l’occasione è delle più ghiotte e non va sciupata. Da una parte la perfetta organizzazione tattica dei nipponici, con pochi fronzoli e tanta concretezza a centrocampo. Dall’altra l’atletismo e la vene realizzativa dei Leoni della Teranga che proveranno a ruggire ancora con la classe delle stelle Mané e Koulibaly.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Giappone-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 24 GIUGNO:

17.00 Giappone vs Senegal

GIAPPONE-SENEGAL: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Giappone-Senegal sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1. Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: marco iacobucci epp shutterstock