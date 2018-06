Volley, Nations League 2018: Italia-Francia 3-0, le pagelle degli azzurri. Zaytsev guerriero, Anzani-Mazzone granitici

L’Italia si è scatenata al PalaPanini di Modena e ha sconfitto la Francia nel penultimo atto della Nations League 2018 di volley maschile. Gli azzurri si sono superati contro i transalpini reagendo a un momento difficile. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini.

IVAN ZAYTSEV: 9. Un vero condottiere. Questo è il vero Zar, questo è il capitano che vogliamo sempre ammirare, questo è l’opposto di cui l’Italia ha bisogno. Dopo la pessima prestazione contro la Russia, Zaytsev si scatena ed è determinante in ogni frangente: 23 punti (4 muri, 3 aces), finale di terzo set strepitoso.

SIMONE GIANNELLI: 7,5. Il palleggiatore risponde presente, perfeziona l’intesa con Zaytsev, sfrutta al meglio Lanza e Randazzo ma dimentica ancora i centrali. L’importante era valutare la sua tenuta fisica dopo l’infortunio patito contro il Giappone, ormai un lontano ricordo.

SIMONE ANZANI e DANIELE MAZZONE: 7,5. Finalmente i due centrali disputano una partita di assoluto spessore tecnico, alzano le barricate sottorete, stampano quattro muri a testa e trascinano la squadra nel fondamentale.

FILIPPO LANZA e LUIGI RANDAZZO: 7. La nostra coppia di schiacciatori si è ben comportata sia in attacco che in difesa. Pippo ha giocato titolare al posto di Maruotti (infortunato nel riscaldamento) e non ha deluso, Randazzo ha faticato un po’ di più in fase offensiva ma è stato importante nelle dinamiche di squadra.

MASSIMO COLACI: 8. Il libero alza l’asticella e la squadra ne risente positivamente in fase di costruzione. Eccellente in entrambe le fasi, ha messo in difficoltà Ngapeth e Boyer.













(foto Valerio Origo)