Volley, Nations League 2018: Italia-Australia 1-3, le pagelle della disfatta. Azzurri asfaltati, valanghe di errori

L’Italia è stata travolta dall’Australia per 3-1 nella Nations League 2018 di volley maschile. A Seoul gli azzurri non sono mai stati in partita e purtroppo si sono resi protagonista di una disfatta. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini.

MICHELE BARANOWICZ: 4,5. Troppi errori in fase di impostazione, fatica in palleggio e non riesce a intendersi al meglio con le bocche da fuoco.

GABRIELE MARUOTTI: 5. Si accende soltanto in un paio di circostanze, prova a mollare il colpo ma va in sofferenza più volte in attacco, qualche buon frangente in difesa.

GABRIELE NELLI: 5. Travolto anche lui dai muri avversari, commette troppi errori in battuta e non è in grado di trovare la giusta continuità in attacco. L’opposto ha fatto un passo indietro nelle ultime due giornate rispetto alle buone prove degli esordi.

SIMONE ANZANI: 6,5. L’unico azzurro a provarci con una certa insistenza, si scatena a muro (6 stampatone) ma predica nel deserto.

LUIGI RANDAZZO: 4,5. Sbaglia di tutto tra servizio e attacco, mai in grado di entrare in partita. Lo schiacciatore mette a segno soltanto 7 punti e nel quarto set lascia spazio a SIMONE PARODI (5).

DANIELE MAZZONE: 5. Impalpabile al centro, chiamato in causa col contagocce, fatica a muro e non garantisce il giusto apporto alla squadra.

FABIO BALASO e SALVATORE ROSSINI: 5. Hodges e Smith sembrano dei fenomeni, prestazione sottotono dei nostri liberi.

GIULIO SABBI: 4. Gioca un primo set in apnea, viene sostituito da Nelli.













(foto FIVB)