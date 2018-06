Volley, Nations League 2018: 12^ giornata, risultati e classifica. Italia settima, serve l’impresa per la Final Six. Crollo Brasile, Serbia super

Si è conclusa la dodicesima giornata della Nations League 2018 di volley maschile. La corsa verso la Final Six è entrata nel vivo, mancano soltanto tre partite al termine della fase preliminare. L’Italia si trova in settimana posizione e ora è chiamata a un’impresa per strappare i pass per gli atti conclusivi. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

A Seoul (Corea del Sud)

Australia vs Italia 3-1 (27-25; 18-25; 25-19; 25-23)

Corea del Sud vs Cina 3-0 (25-21; 25-21; 25-22)

Primo successo nella competizione per i padroni di casa trascinati da Sung-Min Moon (20 punti) e Jiseok Jung (18) che riescono a vincere la sfida con Chuan Jiang (17).

A Ludwigsburg (Germania)

Giappone vs Argentina 3-2 (26-24; 12-25; 23-25; 25-23; 15-11)

Bel successo in rimonta dei nipponici contro l’Albiceleste di Julio Velasco. Grazie ai 16 punti a testa di Fukuzawa e Yanagida, gli asiatici surclassano i sudamericani, sempre privi di Conte e De Cecco, a cui non sono bastate le 20 marcature di Cristian Poglajen.

Russia vs Germania 3-0 (25-18; 26-24; 25-18)

Tutto facile per i Campioni d’Europa che battono i padroni di casa e ipotecano la Final Six. Brilla ancora la grande novità Romanas Shkulyavichus (15 punti), ci mette una pezza il solito Dmitriy Muserskiy (11) ma salgono in quota anche Volkov e Kliuka. Nella rivincita della Finale dell’ultima rassegna continentale, gli uomini di Giani non trovano la giusta motivazione pur con la presenza dei deludenti Hirsch e Fromm.

A Varna (Bulgaria)

Francia vs Canada 3-2 (25-19; 22-25; 25-22; 24-26; 16-14)

I transalpini sono già qualificati alla Final Six ma non vogliono fare sconti a nessuno e rimangono in testa alla classifica pur operando un ampio turnover. Earvin Ngapeth gioca solo il primo set, Benjamin Toniutti rimane in panchina insieme a Nicolas Le Goff, Stephen Boyer si vede solo nei primi due parziali. Jean Patry top scorer (20 punti), ai nordamericani non riesce il colpaccio nonostante la buona prestazione dei soliti Nicholas Hoag (23) e Ryley Barnes (18).

Bulgaria vs Brasile 3-2 (25-22; 19-25; 25-15; 18-25; 15-12)

I Campioni Olimpici crollano ancora in un weekend nefasto, fanno festa i padroni di casa che ottengono lo scalpo di prestigio. Rimane in panca Bruninho, ma per il resto i verdeoro puntano sui big Wallace De Souza (22), Mauricio Borges (5 muri), Lucas Saatkamp, Douglas Souza. Tutto troppo poco contro una magistrale Bulgaria che nel tie-break si fa prendere per mano da Gotsev (12), Penchev (11) e Uchikov.

A Chicago (USA)

Serbia vs Polonia 3-0 (25-23; 25-23; 25-23)

Gli slavi sconfiggono i Campioni del Mondo nel big match di giornata e compiono un passo importante verso la Final Six. Show di un monumentale Aleksandar Atanasijevic (20 punti) supportato da Uros Kovacevic (14), ai biancorossi non basta il buon Bartosz Kurek (17).

USA vs Iran 3-0 (29-27; 25-20; 26-24)

Massimo scarto per la corazzata a stelle e strisce contro i persiani. Ci pensano Matt Anderson (18), Daniel McDonnell (12) e Aaron Russell (11) azionati da Micah Christenson. Annullati i 13 punti di Ebadipour.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE:

# NAZIONE VITTORIE PUNTI 1. Francia 10 30 2. USA 10 29 3. Russia 9 28 4. Brasile 8 24 5. Polonia 8 23 6. Serbia 8 20 7. Italia 7 17 8. Canada 6 19 9. Giappone 6 15 10. Germania 5 17 11. Australia 5 15 12. Bulgaria 5 14 13. Iran 4 13 14. Argentina 2 9 15. Cina 2 6 16. Corea del Sud 1 5













(foto FIVB)