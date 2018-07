Volley, la Russia vince la Nations League! Mikhaylov e Muserskiy stellari, la Francia di Ngapeth si arrende

La Russia ha demolito la Francia con un roboante 3-0 (25-22; 25-20; 25-23) e ha vinto la Nations League 2018 di volley maschile: i Campioni d’Europa si sono imposti in maniera schiacciante a Lille, surclassando nettamente i padroni di casa che non sono mai riusciti concretamente a contrastare gli avversari. La partita è stata a senso unico, soltanto nel terzo set i Galletti hanno provato a riaprire i conti ma la maggior concretezza dei rivali ha fatto la differenza.

La prima edizione del prestigioso torneo internazionale vola così a Mosca dove festeggiano per la quarta volta dopo i sigilli nel 2013, 2011 e 2002 nella World League, precursore di questa nuova competizione. Show assoluto dell’opposto Maxim Mikhaylov (19 punti, 2 muri e 3 aces): la stella dello Zenit Kazan ha trascinato i compagni di squadra insieme al centralone Dmitriy Muserskiy (12) e agli attaccanti Egor Kliuka (10) e Dmitry Volkov (9).

La Francia è stata decisamente annichilita: non è bastata la stella Earvin Ngapeth (16 punti) per sostenere i padroni di casa a cui è mancato totalmente l’opposto Stephen Boyer (7), con la regia di Benjamin Toniutti che è risultata troppo imballata e con le difese di Jenia Grebennikov che non hanno contenuto la furia avversaria. La Russia si candida a un ruolo di assoluta protagonista ai Mondiali che si disputeranno a settembre in Italia ma anche i transalpini potranno giocarsi le proprie carte proprio come USA e Brasile che oggi si sono affrontate nella finalina per il terzo posto col successo degli States sui Campioni Olimpici per 3-0 (25-21; 28-26; 28-26).













(foto Valerio Origo)