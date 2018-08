Calcio, Nations League 2019: i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo

L’Italia deve risorgere dalle proprie ceneri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Il nostro movimento calcistico è ai minimi storici, siamo crollati nel baratro dopo 60 anni e non sarà facile rialzarsi da qui. Ora però è vietato voltarsi indietro e bisogna guardare soltanto in avanti, cercando di essere ottimisti e provare a ricostruire una Nazionale che sappia entusiasmare e che riesca a ottenere degli importanti risultati in ambito internazionale. Gli azzurri torneranno in campo a settembre per disputare le prime due partite della Nations League, la neonata competizione organizzata dalla UEFA per eliminare progressivamente le amichevoli e aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio e con un trofeo da assegnare.

Roberto Mancini è atteso da un compito arduo dopo le amichevoli giocate prima della rassegna iridata. Il nostro CT deve infatti allestire una squadra all’altezza e che riesca a fare risultato contro la Polonia (7 settembre) e poi contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre): i biancorossi e i lusitani sono i nostri avversari nel girone a tre, l’obiettivo è quello di agguantare il primo posto in modo da poter accedere alla Final Four del torneo e cercare di tornare subito a vincere qualcosa. Senza però andare troppo in là nel tempo e sognare in grande, quali sono i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo?

Bisognerà cercare di ripartire da un mix di giovani ed esperti per provare a fare la differenza. Tra i pali si ripartirà da Gigio Donnarumma, estremo difensore del Milan che dovrà raccogliere l’eredità di Buffon: si tratta di un grande talento dalla classe cristallina, spetterà a lui dimostrare di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Per il momento alle sue spalle ci sono Mattia Perin (attualmente secondo alla Juventus) e Salvatore Sirigu (titolare al Torino) visto che Alex Meret sembra essere attardato nelle gerarchie al Napoli.

La difesa sarà nuovamente guidata dai centrali Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, due vecchi veterani a cui spetterà essere i fari di riferimento di questa squadra. Tornati insieme alla Juventus, i due guerrieri guideranno il reparto che andrà poi completato da due esterni: Davide Zappacosta (in forza al Chelsea di Sarri) e Alessandro Florenzi (pedina fondamentale della Roma) si giocano un posto sulla destra, sulla sinistra ci sono Leonardo Spinazzola e Mattia De Sciglio a meno che non venga data fiducia a Emerson Palmieri che si gioca le sue carte al Chelsea. Daniele Rugani, Mattia Caldara e Alessio Romagnoli sono gli altri nomi caldi, possono diventare un riferimento per il futuro. Da valutare le situazioni Domenico Criscito, Danilo D’Ambrosio e Armando Izzo.

Mancini dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 adattabile e le redini del centrocampo dovrebbero essere tenute da Jorginho che dopo le ottime stagioni al Napoli si è trasferito al Chelsea. Ripartiamo dal nostro regista titolare e anche da Marco Verratti, chiamato però a crescere in maniera importante quando veste la maglia della nazionale. Bisognerà capire anche cosa farà Daniele De Rossi, veterano che deve sciogliere ancora le sue riserve, la sua esperienza sarebbe importantissima per risollevare questo gruppo. I romanisti Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante hanno il giusto talento per diventare degli ottimi perni e attenzione al buon Marco Parolo che potrebbe sempre tornare utile. I vari Daniele Baselli, Matteo Politano, Rolando Mandragora potrebbero essere in ballottaggio.

L’attacco dipenderà fortemente da Mario Balotelli, pupillo di Mancini che gli ha affidato le chiavi dell’Italia. I gol di Super Mario, rimasto al Nizza, sono vitali ma la vena realizzativa è una prerogativa anche dei vari Ciro Immobile, Andrea Belotti e Lorenzo Insigne: insomma davanti non dovremmo avere problemi anche perché ci sono pure il baby Federico Chiesa, un rigenerato Domenico Berardi, un buon Simone Verdi e soprattutto il jolly Federico Bernardeschi che può essere impiegato in varie zone del campo.

Questa la lista dei giocatori che si contendono un posto in Nazionale:

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino)

DIFENSORI: Giorgio Chiellini (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Alessio Romagnoli (Milan), Mattia Caldara (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Domenico Criscito (Genoa), Armando Izzo (Torino), Leonardo Spinazzola (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter)

CENTROCAMPISTI: Marco Verratti (PSG), Lorenzo Pellegrini (Roma), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Daniele De Rossi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Federico Bernardeschi (Juventus), Matteo Politano (Inter), Daniele Baselli (Torino)

ATTACCANTI: Mario Balotelli (Nizza), Ciro Immobile (Lazio), Federico Chiesa (Fiorentina), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Napoli), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)













