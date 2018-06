Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia demolisce il Portogallo e vola ai quarti di finale. Milan scatenato

Seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo il 3-0 rifilato alla Grecia all’esordio, gli azzurri hanno travolto il malcapitato Portogallo con un netto 3-0 (25-21; 25-17; 25-8) in appena 83 minuti di gioco e si sono qualificati ai quarti di finale dove affronteranno la Croazia.

Tutto davvero troppo facile per la compagine guidata da Gianluca Graziosi che punta alla conquista della medaglia d’oro. Top scorer Sebastiano Milan (24 punti), doppia cifra anche per Pierotti (10) che ha affiancato Raffaelli di banda (4), al centro Diamantini e Polo, Spirito in cabina di regia e Balaso il libero.