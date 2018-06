Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: la nazionale maschile dell’Italia. Una squadra giovane per puntare all’oro

L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico anche se le altre formazioni del Mare Nostrum non devono essere sottovalutate: Francia, Spagna e Grecia sembrano essere le uniche squadre in grado di impensierirci nella corsa verso il titolo. Ci presenteremo con la formazione B (i big saranno contestualmente impegnati nell’ultima tappa di Nations League e, si spera, nella preparazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale).

Questa competizione sarà molto importante per dare spazio ad alcuni giocatori che nel prossimo futuro potrebbero dire la loro anche in Nazionale maggiore. Ai Giochi del Mediterraneo si consumerà una parte del loro percorso di crescita, ci sono degli elementi di assoluto spessore che sono dotati di ottimi colpi. Su tutti spicca Andrea Argenta che quest’anno si è ben espresso a Modena quando ha avuto la possibilità di farlo: l’opposto giocherà in diagonale con uno tra Luca Spirito e Riccardo Sbertoli, due giovani palleggiatori che sono stati titolari a Verona e Milano (pur con infortuni). Spirito ha avuto una chance importante nell’ultimo weekend in Nations League sostituendo l’infortunato Simone Giannelli ma purtroppo non ha fatto la differenza.

Tra gli schiacciatori si distinguono Sebastiano Milan e Giacomo Raffaelli che hanno ben figurato rispettivamente con Padova e Ravenna. Tra i centrali Alberto Polo (disarmante a Padova) ed Enrico Diamantini che è stato convocato anche in Nations League. Il libero è invece Fabio Balaso, uno dei migliori elementi della giovane Italia e che ha già giocato tanto con la maggiore. Una formazione forte, quotata e di assoluto livello che vuole consacrarsi sul “Trono del Mediterraneo”.