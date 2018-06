Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia pronta per l’esordio, gli azzurri sfidano la Grecia. Parte la caccia all’oro

Sabato 23 giugno incomincerà l’avventura dell’Italia nel torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona gli azzurri affronteranno la Grecia nel match d’esordio. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi sono i grandi favoriti della vigilia per la conquista della medaglia d’oro e vogliono partire con il piede giusto, sconfiggendo la compagine ellenica che non dovrebbe riservare particolari problemi e sorprese alla nostra formazione. Ci presentiamo in Catalogna con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio e non possiamo certamente fermarci di fronte ad avversari di questo calibro. Serve una vittoria per avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di finale, da blindare poi lunedì quando sfideremo il Portogallo.

Ci affideremo alla regia di Luca Spirito o di Riccardo Sbertoli, serviranno i punti di Sebastiano Milan, Giulio Pinali e Giacomo Raffaelli, al centro opzioni valide come Enrico Diamantini e Alberto Polo, Fabio Balaso il libero. La nostra formazione B è di assoluto spessore, possiamo contare su individualità che hanno giocato titolari nell’ultima stagione di SuperLega e che sono desiderose di rivalsa con la maglia della Nazionale, bisognose di questa vetrina internazionale per magari aspirare a un posto tra i grandi.