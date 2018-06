Vela, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Anche la vela sarà parte del programma dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona gareggeranno solo alcune delle classi olimpiche. Ci sarà il windsurf, ovvero la classe RS:X, il Laser Standard maschile e il Laser Radial femminile. L’Italia nutre ambizioni importanti, schierando gli atleti migliori delle rispettive classi, da Flavia Tartaglini a Mattia Camboni, passando per Giovanni Coccoluto, Joyce Floridia e Silvia Zennaro.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Le gare di vela si al Port Esportiu de Salou, con il format classico, che comprende regate di qualificazione e Medal Race nell’ultima giornata. Si inizierà sabato 23 giugno e si finirà venerdì 29, con il segnale di partenza che sarà dato ogni giorno alle 12. Le regate saranno trasmesse in streaming sul canale Olympic Channel ma potete seguire la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Il programma

Sabato 23 giugno

inizio ore 12.00

Domenica 24 giugno

inizio ore 12.00

Lunedì 25 giugno

inizio ore 12.00

Martedì 26 giugno

inizio ore 12.00

Mercoledì 27 giugno

inizio ore 12.00

Giovedì 28 giugno

inizio ore 12.00

Venerdì 29 giugno

inizio ore 12.00











Foto: profilo Facebook Mattia Camboni