America’s Cup, Luna Rossa svela i ciclisti a bordo: medagliati olimpici e mondiali, uno ha corso il Giro d’Italia

Luna Rossa ha svelato il proprio Power Team, ovvero i cyclors che saranno a bordo durante la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti (contro Ineos Britannia, American Magic, Alinghi, Orient Express) che deciderà chi avrà il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Appuntamento tra agosto e ottobre nelle acque di Barcellona.

A differenza dell’ultima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, infatti, sulle barche non saliranno i grinder che gireranno le manovelle con la forza delle braccia ma ci saranno quattro ciclisti che, pedalando, alimenteranno i sistemi idraulici in modo da permettere ai trimmer di regolare vele e albero. Basti pensare che durante una regata si svilupperano in media circa 2.000 watt.

Luna Rossa ha a disposizione una rosa di nove atleti. Sei vengono dal canottaggio: Romano Battisti (argento nel due di coppia alle Olimpiadi di Londra 2012), Emanuele Liuzzi (bronzo nell’otto ai Mondiali 2017), Bruno Rosetti (bronzo nel quattro senza ai Giochi di Tokyo 2020), Nicholas Brezzi, Cesare Gabbia, Luca Kirwan.

Due provengono sempre dall’universo della vela: Enrico Voltolini (due volte alle Olimpiadi tra Finn e Star) e Mattia Camboni (dal windsurf, quinto a Tokyo 2020 e argento iridato nel 2021). Soltanto un cyclor ha un passato nel mondo del ciclismo: Paolo Simion, che ha partecipato a tre Giri d’Italia (2016, 2018, 2019) e ha vinto una tappa del Giro di Croazia, ritirandosi al termine del 2021.

