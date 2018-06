Vela, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Flavia Tartaglini guida un gruppo ambizioso

Ci sarà anche la vela tra gli sport che fanno parte del programma dei Giochi del Mediterraneo. A Tarragona vedremo solo quattro competizioni: la classe RS:X, ovvero il windsurf, maschile e femminile, la classe Laser Standard maschile e la classe Laser Radial femminile. Il contingente italiano, dunque, prevede pochi atleti, otto in totale.

I convocati dell’Italia per la vela ai Giochi del Mediterraneo 2018

Mattia Camboni

Giovanni Coccoluto

Matteo Evangelisti

Veronica Fanciulli

Joyce Floridia

Marco Gallo

Flavia Tartaglini

Silvia Zennaro

Le ambizioni sono importanti perché gli atleti sono di punta, non c’è dubbio. A partire da Flavia Tartaglini. L’azzurra si è preparata a dovere per l’avvenimento: dopo l’argento in Coppa del Mondo a Miami e il bronzo al Princesa Sofia, ha saltato la tappa di Hyeres e le Finali di Marsiglia, presentandosi in Spagna con l’obiettivo della medaglia d’oro. È lei la punta della classe RS:X, con accanto Veronica Fanciulli, talento giovane classe ’94 (oro mondiale e argento olimpico youth) che spera di ripercorrere le orme della collega. Sempre al femminile saranno Joyce Floridia e Silvia Zennaro a competere nella classe Radial. I passi avanti nelle ultime regate ci sono stati, soprattutto a livello continentale, per cui a Tarragona si può sognare in grande.

Ambizioni importanti anche per la squadra maschile. Mattia Camboni è il faro della squadra della classe RS:X. È il bronzo europeo in carica e anche se quest’anno ha faticato ad entrare nei dieci nelle competizioni disputate, a Tarragona può dire certamente la sua. Obiettivo fare esperienza per il giovane Matteo Evangelisti, classe ’98. Saranno invece Giovanni Coccoluto e Marco Gallo i due alfieri del Laser Standard. In assenza di Francesco Marrai sono loro a dover tenere alta la bandiera italiana: il primo è in ripresa dopo il sesto posto di Marsiglia, mentre il secondo è il campione italiano in carica. L’Italia è autorizzata a pensare in grande.











CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Facebook Mattia Camboni