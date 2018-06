Tour de France 2018: Peter Sagan all’assalto della maglia verde. Il campione del mondo darà spettacolo

Un ritorno al Tour de France con tanta, tantissima voglia di riscatto. Non è scesa ancora giù infatti, a Peter Sagan, la decisione della giuria della Grande Boucle di escluderlo dall’edizione numero 104 per una scorrettezza in volata commessa ai danni di Mark Cavendish. Lo slovacco nella scorsa stagione ha accettato la scelta, preparando al meglio gli ultimi appuntamenti in calendario e andando a dominare ancora una volta il Mondiale, prendendosi a Bergen la sua terza maglia iridata. Ora però c’è voglia di tornare in Maglia Verde.

Nel frattempo, per non correre il rischio di dover vestire una maglia normale (evento più unico che raro, che non accade addirittura dal lontanissimo Giro di Svizzera 2011, quando lo slovacco correva per la Liquigas), visto che quest’anno il Mondiale di Innsbruck sembra essere davvero troppo duro per le sue caratteristiche, si è andato a prendere il sesto titolo nazionale. Mal che vada, dunque, ad ottobre Sagan vestirà la maglia di campione slovacco: ora però l’obiettivo è quello di tornare a monopolizzare la sua divisa di Verde, come accade da tanti anni a questa parte in quel di luglio.

Tantissime tappe adatte alle caratteristiche dello slovacco, che come al solito, oltre a far incetta di punti, punterà anche ad agguantare più successi parziali possibili. Se nelle volate ci sarà una battaglia davvero durissima (mai come quest’anno la startlist è piena di velocisti di livello), nelle frazioni miste Sagan potrà dare spettacolo alla sua maniera. Ovviamente la più attesa è quella di Roubaix: dopo il trionfo nell’Inferno del Nord ad aprile lo slovacco proverà a ripetersi sulle pietre. Anche nei vari arrivi sugli strappi gli scalatori dovranno tenerlo d’occhio.













Foto: Pier Colombo