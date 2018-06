Fabio Aru, l’alba della rinascita. Il calendario delle prossime corse del sardo. Mirino su Vuelta, Mondiali e Giro di Lombardia

Fabio Aru, ora è arrivata l’ora della rinascita! Dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia, il Cavaliere dei Quattro Mori si è fermato per qualche settimana, si è sottoposto a tutti i dovuti controlli medici (che hanno certificato un’intolleranza al glutine e alla caseina), si è fatto forza insieme al suo team e ha deciso il piano del ritorno in corsa. Il sardo aveva addirittura pensato di partecipare all’imminente Tour de France ma poi ha preferito prendersi ancora del tempo, senza forzare il rientro e preparare al meglio la seconda parte di stagione.

Il quasi 28enne si è ritrovato totalmente, ha deciso anche di cambiare preparazione (meno altura e più gare) e vuole dimostrare a tutti di essere un corridore di assoluto spessore in grado di fare la differenza come è capitato già alcune volte in carriera. Il colpo di pedale gli manca dalla Grande Boucle della passata stagione ma ora siamo di fronte a un nuovo Fabio Aru: l’alba della rinascita è alle porte. Vediamo nel dettaglio quale sarà il calendario delle prossime gare del Cavaliere dei Quattro Mori che punterà soprattutto sulla Vuelta di Spagna e sul Mondiale di Innsbruck.

GIRO DI VALLONIA (dal 28 luglio al 1° agosto):

Fabio Aru rientrerà ufficialmente in questa corsa in Belgio articolata in 5 tappe. Sono previsti ben 27 GPM complessivi e un totale di 878 chilometri, sulle strade della Liegi-Bastogne-Liegi. Partenza da La Louviere e conclusione a Waremme.

GIRO DI POLONIA (dal 4 al 10 agosto):

Il capitano della UAE Emirates farà subito le valigie dopo il Vallonia e prenderà il via in questa corsa World Tour di 7 tappe con partenza da Cracovia e conclusione sui monti Tatra.

VUELTA DI SPAGNA (dal 25 agosto al 16 settembre):

Il sardo ha già vinto questa corsa e questa volta si presenterà per sorprendere tutti: qui capiremo se davvero avremo ritrovato un corridore competitivo nelle grandi corse a tappe. Tanta salita come da tradizione, 21 tappe e 3271 chilometri.

MONDIALE (a Innsbruck, 30 settembre):

Il grande appuntamento della stagione. Il Mondiale più duro di sempre su un tracciato per scalatori puri. Fabio Aru dovrà fare da gregario a Vincenzo Nibali ma potrà giocarsi tutte le sue chance se sarà in forma.

GIRO DI LOMBARDIA (13 ottobre):

La Classica delle Foglie Morte per chiudere al meglio la stagione.













(foto Valerio Origo)