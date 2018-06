Tiro con l’arco, Giochi del Mediterraneo 2018: squadre azzurre fuori dal podio, decisive le sconfitte con Spagna e Turchia

Doppia sconfitta, doppio quarto posto: le due squadre di tiro con l’arco italiane non riescono a salire sul podio dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona a causa dei ko nelle due finali per il bronzo contro Spagna e Turchia.

Al maschile la squadra italiana formata da David Pasqualucci, Marco Galiazzo ed Amedeo Tonelli è stata battuta dai padroni di casa spagnoli con il punteggio finale di 6-2 e ha così perso la possibilità di salire sul podio. La sfida è iniziata con un grande primo set portato a casa dagli arcieri azzurri per 56-55, mentre nel parziale successivo i padroni di casa hanno vinto 55-54 riportandosi in parità. Nella terza frazione l’Italia ha commesso diversi errori, perdendo nettamente (57-50), mentre nella quarta le squadre hanno tirato a livelli altissimi e sono arrivate in parità prima dell’ultima freccia, in cui il 10 degli iberici è stato decisivo per l’assegnazione della medaglia. Il Bel Paese ha chiuso così al quarto posto, non confermando le aspettative della vigilia che prevedevano medaglie. La Francia si è aggiudicata l’oro grazie alla vittoria per 5-3 nella finale con la Slovenia.

Nella finale per il bronzo del Team Event femminile il terzetto italico composto da Lucilla Boari (oro nell’individuale), Tatiana Andreoli e Tanya Giada Giaccheri ha perso nettamente contro la Turchia per 6-0. L’incontro è cominciato con un primo parziale dominato dalle turche per 57-49, in seguito lo scarto tra le due squadre si è ridotto leggermente ma non c’è stata storia neanche nel secondo (54-50) e nel terzo set (54-49). Dalle italiane ci si poteva aspettare una medaglia anche se le avversarie si sono dimostrate di spessore, il nostro terzetto è comunque giovanissimo e di talento quindi ha un grande margine di crescita in vista di Tokyo 2020 e soprattutto di Parigi 2024. L’oro è andato alla squadra transalpina, capace di imporsi 5-3 in finale contro le padrone di casa spagnole.













Foto: FITArco