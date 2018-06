Tiro con l’arco, Giochi del Mediterraneo 2018: bene gli azzurri nel ranking round, Boari seconda al femminile, Pasqualucci e Galiazzo quinto e sesto

Sono andati in archivio i ranking round delle competizioni individuali maschili e femminili di tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, che si sono svolti nel Campclar Athletics Stadium. La sessione odierna serviva a stabilire le teste di serie e gli accoppiamenti nei tabelloni individuali ed a squadre.

Sono arrivate buone notizie in chiave azzurra, soprattutto al femminile, visto che Lucilla Boari si è classificata seconda dopo le 72 frecce con il punteggio di 659 alle spalle solo della turca Yasemin Anagoz (661). Le altre italiane Giaccheri e Andreoli hanno comunque offerto una buona prestazione e si trovano al settimo e all’ottavo posto con lo stesso punteggio (640). Il trio tricolore, secondo nella classifica a squadre, ha già staccato il pass per le semifinali. Domani sono previste le sfide ad eliminazione diretta che culmineranno con le finali di domenica 24.

In campo maschile buona prova di David Pasqualucci e Marco Galiazzo, che hanno chiuso rispettivamente al quinto ed al sesto posto con il punteggio di 663 e 662. Il terzo azzurro, l’esperto Amedeo Tonelli, ha invece concluso la prova in ventesima posizione col punteggio di 632. Al comando della classifica troviamo il turco Mete Gazoz (683) e lo sloveno Gasper Strajhar (675). La prova degli italiani ha garantito anche l’accesso diretto ai quarti di finale della prova a squadre per la nazionale tricolore.

Appuntamento a domani con le sfide ad eliminazione diretta sia nelle competizioni individuali che nelle prove a squadre, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista.













Foto: FITArco