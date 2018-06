Tiro a volo, Coppa del Mondo junior Suhl 2018: nello skeet arrivano atri tre podi per gli azzurrini

Si chiude con altri tre podi, uno individuale e due a squadre, la tappa di Coppa del Mondo junior di tiro a volo andata in scena a Suhl, in Germania: nello skeet maschile si registrano il terzo posto di Elia Sdruccioli ed il secondo ed il terzo posto delle squadre italiane nella classifica per team. Nella gara femminile solo Giada Longhi entra in finale.

Nello skeet maschile vince il danese Emil Petersen con 56/60, superando il ceco Jaroslav Lang, che si ferma a quota 55. Elia Sdruccioli sale sul podio dopo essere stato eliminato in terza posizione con 44/50. Fuori in qualifica gli altri azzurri: 10° Matteo Chiti, 11° Alessandro Calonaci, 13° Niccolò Sodi, 19° Cristian Ghilli, 31° Filippo Boncompagni. Nella classifica a squadre la Repubblica Ceca vince con 335 davanti ad Italia 1 (Sdruccioli-Chiti-Boncompagni), seconda con 334, ed Italia 2 (Calonaci-Sodi-Ghilli), terza con 331.

Nello skeet femminile affermazione della slovacca Vanessa Hockova, con 52/60, battuta la russa Anna Zhadnova, che si ferma a 50/60. Eliminata in terza posizione la cinese Che Yufei, a quota 36/40. Giada Longhi, unica azzurrina in finale, chiude sesta con 14/20. Fuori in qualifica le altre italiane: 37ma Sara Bongini, 39ma Giorgia Fancello. Nella classifica a squadre vittoria della Russia con 308, davanti alla Cina, seconda con 302, ed all’India, terza con 294. Italia settima con 264.













Foto: FITAV

