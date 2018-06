Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Suhl 2018: tutti gli italiani in gara lontani dalla top10

Terza giornata al poligono per la Coppa del Mondo junior di tiro a segno che sta facendo tappa a Suhl (Germania). I tiratori italiani non hanno brillato nelle competizioni previste per oggi, nessuno ha ottenuto la qualificazione in finale. Anche nelle prove a squadre della carabina 50m tre posizioni donne, pistola 25m femminile e della 10m maschile della stessa arma l’Italia è arrivata lontana dal podio.

Nella carabina 50m tre posizioni femminile le azzurre non hanno ripetuto gli ottimi piazzamenti di domenica nella prova dalla stessa distanza a terra. La migliore è stata Nicole Gabrielli, 29esima (1155 punti), dodici lunghezze lontana dall’ottavo posto che le avrebbe permesso di accedere in finale. Un punto in meno per la compagna Sofia Benetti (32esima), ancora più in basso nella classifica Elena Pizzi (42esima con lo score di 1151) e Francesca Scippa (48esima a 1148). Nella classifica riservata alle nazionali (Gabrielli-Benetti-Scippa per l’Italia) il terzetto si è posizionato in 11esima piazza, in una gara vinta dalla Cina che ha battuto il record precedente riservato alle competizioni junior (3497 punti) davanti a Stati Uniti (3484) e Germania 1 (3479). Indietro anche le ragazze della 25m pistola, che hanno chiuso la prova a squadre in 15esima posizione: Brunella Aria 34esima (a -12 dalla qualificazione), Giulia Campostrini 46esima e Margherita Brigida Veccaro 51esima. Finale vinta dalla francese Camille Jedrzejewski (35/50) con un centro in più rispetto a Qiu Danhong (Cina, doppietta nella gara riservata ai terzetti), terzo posto per l’atleta della Bulgaria Miroslava Mincheva (25/45).

Nessun italiano impegnato nella 25m pistola maschile, specialità vinta da Ernests Erbs (Lettonia), che si è imposto di misura su Abdul-Aziz Kurdzi (Bielorussia) e l’indiano Udhayveer Sidhu. Tra gli uomini tutti e tre gli azzurri in gara sono stati impegnati nella prova dalla distanza più ravvicinata (10m), con il terzetto composto da Simone Saravalli, Andrea Morassut e Federico Nilo Maldini che ha concluso in 16esima posizione tra i team (oro e bronzo all’India, in mezzo la Cina). Soltanto il primo dei tre è entrato tra i migliori 50 (su un totale di 97 partecipanti).













Foto: UITS