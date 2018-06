Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Suhl 2018: poca gloria per gli azzurrini nella carabina da 10 metri

Prime finali anche per il tiro a segno nella tappa della Coppa del Mondo junior scattata ieri a Suhl, in Germania: nella carabina da 10 metri, sia maschile che femminile, poca gloria per gli azzurrini, tutti piuttosto indietro in fase di qualifica e lontani dagli otto posti di finale.

Nella carabina 10 metri maschile vittoria dell’indiano Hriday Hazarika con 248.7, davanti al tedesco Maximilian Ulbrich, secondo con 248.4. Terzo il cinese Fu Gangfeng, con 226.9. Fuori nelle qualifiche gli azzurrini: Marco Suppini è 15° con 623.4, proprio davanti al compagno Carmine Formichella, 16° con 623.2. Gli italiani, essendo in due, non hanno partecipato alla prova a squadre, vinta dall’India davanti a Russia 1 ed alla Cina.

Nella carabina 10 metri femminile successo dell’indiana Elavenil Valarivan con 251.7, davanti cinese Wang Zeru con 250.9, mentre al terzo posto si è classificata la tiratrice di Cina Taipei Lin Ying-Shin, con 229.5. Fuori nelle eliminatorie le azzurrine: Francesca Scippa è giunta 47ma con 620.6, Sofia Benetti ha chiuso 49ma con 620.3, mentre Nicole Gabrielli si è classificata 77ma con 616.9, ed Elena Pizzi è giunta 92ma con 614.4. Nella gara a squadre successo della Cina davanti a Singapore 1 ed all’India, l’Italia (Benetti-Gabrielli-Pizzi) si è classificata 19ma.













Foto: UITS

robertosantangelo@oasport.it