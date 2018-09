Tiro a segno, Mondiali 2018: Marco Suppini a due decimi dal podio nella carabina 10 m juniores. Oro all’indiano Hriday Hazarika allo shoot-off

Marco Suppini sfiora il podio nella competizione di carabina 10 m maschile juniores valida per i Mondiali di tiro a segno in corso a Changwon, Corea del Sud. La medaglia del metallo più pregiato viene conquistata dall’indiano Hriday Hazarika al termine di un’avvincente testa a testa contro l’iraniano Amir Nekouam.

Il tiratore bolognese chiude in quinta posizione al termine delle qualificazioni, con il punteggio di 627.4. Davanti a lui il russo Ilia Marsov (628.9), gli iraniani Amirsiyavash Zolfagharian (628.1) e Amir Nekounam (627.5) e il cinese Tian Xiangyu, con lo stesso punteggio dell’ultimo atleta asiatico citato. Più lontani gli altri azzurri: Alexandros Chatziplis non va oltre il 48° piazzamento, con 615.7, mentre Carmine Formichella giunge quattro posizioni più indietro (614.8).

L’atleta di nazionalità russa è il primo a concludere in anticipo la finale, successivamente vengono eliminati nell’ordine i cinesi Tian Xiangyu e Wang Yuefeng. Al quinto posto troviamo Amirsiyavash Zolfagharian, mentre si ferma ad un passo dalla medaglia Marco Suppini, beffato per due decimi di punto dal Grigorii Shamakov (Russia), che ottiene il bronzo. Il titolo iridato viene decretato allo shoot-off: il 16enne Hriday Hazarika (India) conquista l’oro per un solo decimo di punto, Amir Nekouam si deve accontentare della medaglia d’argento.

CLASSIFICA CARABINA 10 M JUNIORES:

1. Hriday Hazarika (India) 250.1 – shoot-off 10.3

2. Amir Nekouam (Iran) 250.1 – shoot-off 10.2

3. Grigorii Shamakov (Russia) 228.6

4. Marco Suppini (Italia) 207.2

5. Amirsiyavash Zolfagharian (Iran) 184.5

6. Wang Yuefeng (Cina) 163.1

7. Tian Xiangyu (Cina) 142.8

8. Ilia Marsov (Russia) 121.0

48. Alexandros Chatziplis (Italia)

52. Carmine Formichella (Italia)

Nella prova a squadre oro e primato mondiale junior per la nazionale cinese con uno score di 1876.2. Alle sue spalle per 2.9 lunghezze l’Iran, medaglia di bronzo per la Russia (1873.7). L’Italia si piazza ottava con 1857.9 punti.













Foto: UITS