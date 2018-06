Tiro a segno, Coppa del Mondo junior Suhl 2018: MARCO SUPPINI ORO nella carabina 50m tre posizioni

La seconda tappa di Coppa del Mondo junior di tiro a segno si conclude con il fantastico successo di Marco Suppini nella carabina 50m tre posizioni. Una vittoria che arricchisce ulteriormente il medagliere dell’Italia nella spedizione di Suhl (Germania) che, compresi i risultati nel tiro a volo, guadagna 4 ori, 5 argenti e 8 bronzi ottenendo il terzo posto nella graduatoria generale dietro all’incontrastabile India e alla Cina.

Il bolognese classe 1998 è riuscito a qualificarsi per la finale chiudendo la fase eliminatoria in sesta posizione con un totale di 1159 punti, a meno undici dal leader Filip Nepejchal (Repubblica Ceca). Nel pomeriggio invece il tiratore di Vergato è riuscito a difendersi nella prime due posizioni (in ginocchio e a terra), per poi compiere il sorpasso decisivo nella prova conclusiva (in piedi) ai danni del russo Artem Filippov, secondo con 452.7 punti, distante 2.3 unità dalla medaglia d’oro. Sul gradino più basso del podio si piazza il cinese Zhang Changhong (440.5 punti con un tiro in meno). L’altro italiano in gara, Carmine Formichella, ha concluso la gara di qualificazione in mattinata con il 76° posto, lontano dai migliori.

Nessun atleta del Bel Paese al poligono nella pistola 25m né in campo maschile né in quello femminile. Nella prima prova a dominare è stato l’indiano Vijayveer Sidhu (576 punti) davanti a Ernests Erbs (Lettonia, 566) e al connazionale Rajkanwar Singh Sandhu con lo stesso punteggio del secondo. La nazionale indiana ha vinto inoltre nella prova a squadre della stessa specialità. Per quanto concerne la stessa competizione tra le donne, successo ancora per un’atleta dello stato meridionale dell’Asia, con Vishwa Jignesh Dahiya che vince la gara individuale con 553 punti mettendosi alle spalle Viktoria Egri (Ungheria) e Yana Chuchmarova (Ucraina) rispettivamente a due e quattro lunghezze di distanza.

Infine, nella competizione mista della pistola 10m le due coppie italiane impegnate a sparare non sono entrate in finale (limitata ai migliori cinque classificati). La migliore squadra azzurra (Margherita Brigida Veccaro e Simone Saravalli) chiude all’ottavo posto con 758 punti, a due lunghezze dalla top-5; la coppia composta da Federico Nilo Maldini e Giulia Campostrini invece si è piazzata 36esima. In finale doppietta indiana davanti alla Corea del Sud 2 (che aveva chiuso la fase eliminatoria in quinta posizione).













Foto: UITS