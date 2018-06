Test MotoGP Barcellona 2018: orario d’inizio e come vederli in tv

Oggi, lunedì 18 giugno il Circus del Mondiale 2018 di MotoGP, reduce dal settimo round iridato sul tracciato del Montmeló, resterà un’altra giornata sul tracciato catalano per una sessione di test ufficiale che coinvolgerà i team.

La pista di Barcellona, viste le sue caratteristiche, è sempre stata ideale per girare e mettere anche alla “frusta” le moto, richiedendo molto da ogni punto di vista: potenza, accelerazione e guidabilità. Yamaha, Ducati e Honda saranno a lavoro e vedremo di cosa saranno capaci. La lotta per l’iride vede Marc Marquez davanti ma Valentino Rossi, Maverick Vinales ed Andrea Dovizioso non vogliono lasciarlo scappare. In questo senso trovare delle nuove soluzioni, in vista dei prossimi round, è fondamentale.

Non vi sarà la copertura televisiva dei test di Barcellona 2018 ma OASport vi terrà aggiornati attraverso la propria DIRETTA LIVE testuale per non farvi perdere neanche un istante del darsi in pista.

Test Barcellona 2018: programma, orari e tv

Lunedì 18 giugno

ore 10.00-18.00 Test Barcellona – Circuito Montmeló













