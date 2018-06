LIVE MotoGP, Test Barcellona 2018 in DIRETTA: 18 giugno. Valentino Rossi prova ad avvicinare Marc Marquez

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei test di Barcellona 2018 riservati al Mondiale di MotoGP. Reduci dal round iridato, su questo stesso tracciato, che ha visto il trionfo di Jorge Lorenzo, la pista catalana, viste le sue caratteristiche, è sempre stata ideale per girare e mettere anche alla “frusta” le moto, richiedendo molto da ogni punto di vista: potenza, accelerazione e guidabilità. Yamaha, Ducati e Honda saranno a lavoro e vedremo di cosa saranno capaci. La lotta per l’iride vede Marc Marquez davanti ma Valentino Rossi, Maverick Vinales ed Andrea Dovizioso non vogliono lasciarlo scappare. In questo senso trovare delle nuove soluzioni, in vista dei prossimi round, è fondamentale

OASport vi offre la DIRETTA LIVE dei test di Barcellona 2018 riservati al Mondiale di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.24: Alle 10.00 si inizierà a girare e non ci sarà, tra i top team, la Ducati che ha preferito non partecipare a questi test dopo il trionfo di ieri di Jorge Lorenzo.

9.21: Sul tracciato di Barcellona si esibiranno i centauri della classe regina, per testare nuove componenti sulle moto e verificare l’incidenza sulla prestazione.

9.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di test dedicata ai team della MotoGP.

FOTOCATTAGNI