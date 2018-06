Tennistavolo, Giochi del Mediterraneo 2018: tre azzurri ai quarti, domani si gioca per le medaglie

Proseguono in maniera quasi perfetta per gli azzurri del tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: tre azzurri su quattro hanno superato oggi la seconda fase a gironi e sono entrati tra gli otto qualificati (per ciascun tabellone) alla fase ad eliminazione diretta.

Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo K Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-2 contro il lusitano Diogo Chen prima di cedere per 3-4 allo sloveno Deni Kozul, ed infine ha battuto per 4-1 l’ellenico Ioannis Sgouropoulos, passando come primo del girone in virtù della classifica avulsa con lo sloveno e l’ellenico, mentre nel Gruppo L Niagol Ivanov Stoyanov ha avuto la meglio per 4-0 sul transalpino Joe Alexandre Seyfried e poi ha battuto 4-2 l’egiziano Mohamed Elbeiali, prima di cedere all’iberico Jesus Cantero Juncal per 3-4, passando così come secondo nel raggruppamento.

Nelle qualificazioni femminili, nel Gruppo K Giorgia Piccolin ha superato per 4-1 la lusitana Leila Oliveira, prima di battere per 4-1 anche la serba Alex Galic, ed infine ha avuto la meglio sull’ellenica Aikaterini Toliou per 4-3, passando così come prima del raggruppamento, mentre nel Gruppo I Chiara Colantoni è stata superata dall’egiziana Dina Meshref per 1-4, prima di superare la turca Ozge Yilmaz per 4-2, ed infine ha ceduto per 1-4 alla monegasca Xiaoxin Yang, chiudendo terza nel raggruppamento e venendo così eliminata.













Foto: FITET

robertosantangelo@oasport.it