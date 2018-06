Tennistavolo, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia avanti in entrambi i tornei a squadre

Un percorso quasi perfetto ha portato l’Italia del tennistavolo a superare la fase a gironi dei tornei a squadre ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona: al maschile la formazione azzurra ha vinto entrambi i confronti, conquistando il primo posto nel girone, mentre al femminile il bilancio è stato di una vittoria e di una sconfitta. Domani quarti, semifinali e finali.

Nel Gruppo C del torneo maschile l’Italia ha battuto nella prima sfida Cipro per 3-1: Marco Rech Daldosso ha battuto per 3-0 Marios Yiangou, mentre Mihai Bobocica ha superato per 3-0 Hristo Hristonov. Nel doppio Hristonov e Yaingou hanno battuto per 3-2 Rech Daldosso e Stoyanov, infine Bobocica ha superato Yiangou per 3-1. Nella seconda sfida gli azzurri hanno regolato la Turchia per 3-0: Stoyanov ha battuto 3-1 Ibrahim Gunduz, poi Bobocica ha superato 3-0 Abdillah Yigenler ed infine nel doppio Rech Daldosso e Stoyanov hanno battuto per 3-1 Gunduz edYigenler.

Nel Gruppo D del torneo femminile l’Italia ha battuto nella prima sfida la Tunisia per 3-0: Chiara Colantoni ha battuto per 3-1 Fadwa Garci, poi Jamila Laurenti ha superato 3-2 Safa Saidani, infine nel doppio Giorgia Piccolin e Chiara Colantoni hanno superato Haj Salah e Saidani per 3-0. Nella seconda sfida le azzurre sono state rimontate e battute per 2-3 dalla Turchia, dopo essere state avanti 2-0 ed in vantaggio per due set a zero nel doppio: Colantoni ha battuto 3-1 Ozge Yilmaz, poi Laurenti ha battuto 3-1 Sibel Altinkaya. Nel doppio, dopo essere state ad un set dalla vittoria, Piccolin e Colantoni hanno ceduto 2-3 a Yilmaz ed Altinkaya, poi Altinkaya ha battuto 3-0 Colantoni e Yilmaz ha superato per 3-0 Laurenti.













Foto: FITET

robertosantangelo@oasport.it