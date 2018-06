Tennistavolo, Giochi del Mediterraneo 2018: gli azzurri si fermano ai quarti di finale

Dopo due giornate di risultati positivi arrivano cattive notizie per gli azzurri del tennistavolo nei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i tre azzurri che avevano passato le due fasi a gironi si sono fermati ai quarti di finale. Non resta che concentrarsi sulle gare a squadre, che si svolgeranno nei prossimi due giorni.

Nei quarti maschili, Mihai Razvan Bobocica ha ceduto per 3-4 al turco Ibrahim Gunduz, mentre Niagol Ivanov Stoyanov è stato superato dal serbo Darko Jorgic per 1-4. Nei quarti femminili, Giorgia Piccolin è stata battuta, sempre per 1-4 dall’egiziana Dina Meshref.













Foto: FITET

robertosantangelo@oasport.it