Tennis, Ranking WTA (18 giugno): nessuna variazione in top ten. Camila Giorgi sale al 47° posto

Nessuna variazione nella top ten del ranking WTA in questa settimana. Simona Halep resta stabilmente la numero 1 del mondo con oltre 1000 punti di vantaggio su Caroline Wozniacki, che a sua volta precede Garbiñe Muguruza. I tornei di s’-Hertogenbosch e Nottingham non hanno prodotto scossoni, a differenza di quanto potrebbe accadere questa settimana a Birmingham e Maiorca: nel primo caso saranno impegnate proprio Muguruza, Elina Svitolina (numero 4) e Karolina Pliskova (7), nel secondo Caroline Garcia (6) e Angelique Kerber (11).

Sono sempre due le italiane in top-100. Camila Giorgi guadagna due posizione ed è ora 47esima, mentre Sara Errani è 73esima, ancora in attesa di sapere quale sarà il suo destino dopo la squalifica inflittale dal TAS per il caso letrozolo.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com